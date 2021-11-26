ИНДЕЙСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

ИНДЕЙСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ - уст­ное и пись­мен­ное сло­вес­ное твор­че­ст­во ин­дей­ских на­ро­дов Северной, Центральной и Южной Аме­ри­ки.

Литературное на­сле­дие ин­дей­цев Северной Аме­ри­ки пред­став­ле­но ми­фа­ми, сказ­ка­ми, по­сло­ви­ца­ми, пес­ня­ми; в XVII веке был за­пи­сан эпос де­ла­ва­ров «Ва­лам Олум». Сре­ди других па­мят­ни­ков - гим­ны од­жиб­ве; за­пи­сан­ные пик­то­гра­фическим пись­мом ис­то­рические ле­то­пи­си ( «Перечни зим» ) пле­мён да­ко­та и кай­о­ва.

В Центральной и Южной Аме­ри­ке литературные тра­ди­ции бы­ли зна­чи­тель­но бо­га­че. У ац­те­ков боль­шой по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись пре­да­ния о бо­ге Ке­цаль­ко­ат­ле; для их по­эзии (ге­рои­че­ской, лю­бов­ной, гим­ни­че­ской) ха­рак­тер­ны раз­вёр­ну­тая об­раз­ность и сим­во­ли­ка, мно­го­об­ра­зие сю­же­тов. Из литературного на­сле­дия майя (до­шед­ше­го главным образом в за­пи­си на ла­ти­ни­це) вы­де­ля­ют­ся «Ле­то­пи­си как­чи­ке­лей» (ис­то­рические хро­ни­ки, по­ве­ст­вую­щие об ис­то­рии и куль­ту­ре как­чи­ке­лей и ки­че до испанского за­вое­ва­ния); свя­щен­ные кни­ги «Чи­лам-Ба­лам» (со­б­ра­ние про­ро­че­ских, ми­фо­ло­гических, ас­т­ро­ло­гических и медицинских тек­стов); эпос «По­поль-Вух» , со­дер­жа­щий древ­ние ми­фы о Со­тво­ре­нии ми­ра, жиз­ни бо­гов, а так­же ис­то­рию ки­че. По­эзия майя (лю­бов­ные, куль­то­вые, ге­ро­ические гим­ны) из­вест­на бла­го­да­ря со­став­лен­ной в XVIII века «Кни­ге пе­сен из Цит­баль­че». В по­этическом на­сле­дии ин­ков вы­де­ля­ют­ся свя­щен­ные гим­ны, тру­до­вые пес­ни, лю­бов­ная ли­ри­ка и другие. Те­атр гва­темальской ки­че пред­став­лен эпической дра­мой «Ра­би­нальачи», а так­же пье­са­ми на ми­фо­ло­гические, ис­то­рические и бы­то­вые те­мы; бо­га­той об­раз­но­стью и пси­хо­ло­гиз­мом от­ли­ча­ют­ся дра­мы ин­ков «Апу-Оль­ян­тай», «Су­ри­ма­на» и другие

Дра­ма­тические пред­став­ле­ния уст­раи­ва­лись в ес­те­ст­вен­ных ам­фи­те­ат­рах или на специальных плат­фор­мах на горных пло­ща­дях. В XVI-XVII веках бы­ло со­зда­но боль­шое ко­ли­че­ст­во ху­дожественных про­из­ве­де­ний на язы­ках народов ай­ма­ра и ке­чуа. Об­ра­зо­ван­ные ин­дей­цы и ме­ти­сы на­ча­ли при­ме­нять ла­ти­ни­цу для за­пи­си древ­них тек­стов; многие хро­ни­сты (Эр­нан­до де Аль­ва­ра­до Те­со­со­мок, Фер­нан­до де Аль­ба Ишт­лиль­шо­читль, Ин­ка Гар­си­ла­со де ла Ве­га и другие) пи­са­ли на испанском языке с за­им­ст­во­ва­ния­ми из языка ке­чуа. На языке ке­чуа соз­да­вал лю­бов­ную ли­ри­ку Ху­ан Уаль­пар­ри­ма­чи Май­та.

В XVIII-XIX веках про­дол­жа­лись со­би­ра­ние и за­пись древ­них па­мят­ни­ков. В конце XIX-XX веках тра­ди­ции индейской литературы бы­ли пре­тво­ре­ны в твор­че­ст­ве американских и ка­надских пи­са­те­лей ин­дей­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния, опи­сы­ваю­щих быт и нра­вы ин­дей­цев, их об­раз жиз­ни и осо­бен­но­сти ми­ро­воз­зре­ния (Ш. Алек­си, П. Джон­сон , Н.С. Мо­ма­дэй, Л.М. Сил­ко, Дж. Уэлч, Чёр­ный Лось и другие). Ми­фо­ло­ге­мы и ху­дожественные об­ра­зы индейской литературы на­шли от­ра­же­ние в про­из­ве­де­ни­ях многих ла­ти­но­аме­ри­кан­ских пи­са­те­лей ( Г. Гар­сия Мар­кес , Х.М.П. Вар­гас Льо­са, М.А. Ас­ту­ри­ас и другие). Смотри так­же Ин­ди­хе­низм.

Источники:

The Way: an anthology of American In­dian literature. N. Y., 1972;

The remembered earth: An anthology of contemporary native Ame­rican literature. Albuquerque, 1981.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)