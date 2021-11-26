ГАРАГАЙ

ГАРАГАЙ​ - мо­ну­мен­таль­ный ком­плекс 2-й половины II тысячелетия до нашей эры в до­ли­не Ри­мак на центральном по­бе­ре­жье Пе­ру (ны­не на тер­ри­то­рии города Ли­ма).

Сис­те­ма­тические рас­коп­ки пе­ру­ан­ских ар­хео­ло­гов с 1974 года. По­стро­ен в середине II тысячелетия до нашей эры, по­сле ос­тав­ле­ния цен­тра Ла-Фло­ри­да (1-я половина II тысячелетия). Со­сто­ит из центральной плат­фор­мы (385×125×23 м) и 2 от­дель­но стоя­щих бо­лее низ­ких бо­ко­вых, окайм­ляв­ших не­за­стро­ен­ную пло­щадь. По­доб­но дру­гим П-об­раз­ным в пла­не цен­трам ори­ен­ти­ро­ван на се­ве­ро-вос­ток. Мас­сив главной плат­фор­мы из гли­ны и бу­лыж­ни­ков об­ли­цо­ван кам­нем, на вер­ши­ну ве­дёт ле­стни­ца, флан­ки­ро­ван­ная вни­зу сте­на­ми, хо­ро­шая со­хран­ность гли­ня­ных сту­пе­ней сви­де­тель­ст­ву­ет, что ими не поль­зо­ва­лось мно­го лю­дей. На вер­ши­не - несколько раз пе­ре­страи­вав­ший­ся уг­луб­лён­ный квад­рат­ный (24×24 м) зал, су­дя по сле­дам де­ревянных стол­бов, пе­ре­кры­тый. На сте­нах пред­по­след­не­го эта­па - гли­ня­ные по­ли­хром­ные рель­еф­ные изо­бра­же­ния ми­фо­ло­гических су­ществ в ви­де пау­ков с ан­тро­по­морф­ны­ми чер­та­ми и клы­ка­ми ягуа­ра. В круг­лых уг­луб­ле­ни­ях на по­лу - рас­пис­ные гли­ня­ные клы­ка­стые фи­гур­ки, од­на из них с при­кре­п­лён­ны­ми ко­люч­ка­ми как­ту­са сан-пед­ро, сок ко­то­ро­го име­ет нар­ко­тические свой­ст­ва, и бу­са­ми из эк­ва­дорских ра­ко­вин Spondylus. Ке­ра­мика от­кры­тых форм с про­чер­чен­ным и рас­пис­ным де­ко­ром. Гарагай был, ви­ди­мо, цен­тром до­ли­ны с рас­се­ян­ным на­се­ле­ни­ем из не­сколь­ких ты­сяч зем­ле­дель­цев и ры­ба­ков. Ос­тав­ле­ние Гарагая около 900 года, воз­мож­но, про­изош­ло вслед­ст­вие раз­ру­ши­тельного цу­на­ми.

Иллюстрация:

Га­ра­гай. По­ли­хром­ный рельеф. Архив БРЭ.

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