Ацтеки - воины мезоамерики Ацтеки, занимая важное место в истории доколумбовой Мезоамерики, возникли как цивилизация значительно позже майя, в период между 1200 и 1400 годами нашей эры.

Ацтеки, занимая важное место в истории доколумбовой Мезоамерики, возникли как цивилизация значительно позже майя, в период между 1200 и 1400 годами нашей эры. Эта мощная культура основала свои поселения преимущественно в центральной части Мексики. Столичный город Теночтитла́н ацтеки построили на островах посреди озера Тескоко при помощи плотов и мостов между островами, на месте которого сегодня находится современный Мехико. Название города Мехико происходит от слова «мешика», которым ацтеки называли себя.

Численность жителей Теночтитлана достигала десятков тысяч человек. Для того времени это было невероятное достижение, учитывая отсутствие современной инфраструктуры.

Здесь же ацтеки занимались хозяйством. Чтобы прокормить растущее население, ацтеки разработали инновационную систему сельского хозяйства на искусственных островах, известных как чинампы. Эти острова были созданы путем переплетения высушенного тростника и почвы над водой озера Тескоко. С помощью тщательно продуманных ирригационных систем и плодородного климата чинампы давали несколько урожаев в год. На них выращивали зерновые культуры, такие как кукуруза и бобы, а также фрукты, овощи и цветы.

Создание чинамп и сама конструкция города Теночтитлан свидетельствуют о высокой степени инженерного мастерства ацтеков. Они смогли построить сложную систему дамб, акведуков и мостов, соединяющих острова и материк.

Город был также защищен мощными стенами и рвами, представляя собой внушительную крепость. Теночтитлан действительно был ярким примером процветания и инноваций империи ацтеков.

Ацтеки отличались развитой системой образования и школами, где изучались различные науки и искусства. Они были поклонниками музыки и литературы, обладали богатой мифологией и оставили после себя значительное культурное наследие.

Более того, домом для ацтеков была обширная и процветающая сеть городов-государств, известная как "Альтепетль". Эти города были центрами торговли, ремесел и политической власти. Они имели передовые системы управления, поддерживая торговые отношения с дальними землями и развивая сложную систему письма и математики.

Ацтекская цивилизация также славилась своими выдающимися достижениями в архитектуре и инфраструктуре. Они также построили впечатляющие пирамиды, дворцы и акведуки, свидетельствующие об их инженерных навыках.

Ацтекская империя была известна своей исключительной воинственной мощью. Их армия, состоявшая из умелых и дисциплинированных воинов, неустанно расширяла границы империи, завоевывая соседние племена. Покоренные народы подчинялись ацтекам и обязаны были платить дань. Взятые в плен враги становились рабами или приносились в жертву ацтекским богам. Одним из самых почитаемых богов ацтеков был Уицилопо́чтли, который считался солнцем и покровительствовал войне.

Одним из выдающихся правителей ацтеков был Монтесума I. Под его руководством и правлением его преемников территория ацтекской империи значительно расширилась. Ацтеки славились своим воинственным духом, часто захватывали пленных, которых затем превращали в рабов или приносили в жертву своему божеству Уицилопочтли, солнечному богу.

, х К моменту прибытия испанцев в начале XVI века, цивилизация ацтеков находилась на пике своего могущества. Однако в 1521 году, после прибытия испанских конкистадоров, наступил переломный момент в истории ацтеков, когда их империя начала склоняться к закату под влиянием новых завоевателей.

Цивилизация ацтеков погибла, из-за того, что на их территорию пришли испанцы-завоеватели во главе с Кортесом. Основная проблема заключалась в том, что несмотря на все достижения ацтекской цивилизации, она была менее развита, чем европейская. В частности, ацтеки не знали колеса и не одомашнили лошадь, из-за этого ацтеки не могли быстро передвигаться по местности, в отличие от испанцев. Также индейцы не были знакомы с огнестрельным оружием, они были вооружены копьями и стрелами, которые уступают ружьям.

Еще одной причиной, были болезни, которые привезли с собой испанцы, зачастую для европейцев они не были опасны, так как у них к ним был иммунитет, зато индейцы, не знакомые с такими заболеваниями, умирали тысячами. Кроме того, нельзя забывать, что испанцы, по сути, не считали индейцев за людей, поскольку они поклонялись своим странным, жестоким богам и отличались внешне от европейцев, поэтому даже церковь поощряла убийство ацтеков, и в борьбе за новые, богатые драгоценными металлами территории, испанцы не щадили местное население.