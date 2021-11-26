АЦТЕКИ

Индейский народ в Мексике , создавший одно из крупнейших государственных образований Древней Америки.

(Астеки; самоназвания «мешика» или «теночка»). Прародиной А. считается мифиче­ский край Чикомосток («7 пещер»). В начале XII в. А., одно из кочевых племен языковой группы науа, переселились из легендарного Астлана («страна цапель») в Анауак (долину Мехико), о чем можно узнать из их рукописи («Лента странствий», или «Кодекс Сигуэнсы», или «Кодекс Батурини»). За годы миграций А. переняли у жителей Центральной Мексики разнообразные достижения в области хозяйства, материальной и духовной культуры: научились сооружать чинампы — длинные узкие грядки на мелководье, дающие высокие урожаи, изготовлять бумагу из коры, пальмовых листьев и других материалов, освоили навыки металлургии . Их техника обработки камня, дерева, кожи, гончарное дело (без использования гончарного круга), ткачество, изготовление изделий из перьев, ювелирное мастерство отличались высоким уровнем. К XIV в. достигли также расцвета медицина, астрономия, философия, поэзия , искусство. А. оказались наследниками традиций тольтеков и более древних цивилизаций Центральной Мексики. Основным хозяйственным занятием А. было ручное (мотыжное) земледелие. Формы собственности на обрабатываемые участки различались: общинная, частная, государственная, включающая царскую, храмовую и служебную. А. выращивали кукурузу, агаву, бобовые, тыквенные культуры, томаты, перец, амарант, шалфей, в меньшей степени — батат и маниок (юку); культивировали фруктовые деревья, лекарственные травы, декоративные растения, разводили цветы, широко используемые в религиозных церемониях. Пищевой рацион дополняли мясо индеек, маленьких собачек, добытых на охоте уток, оленей и других крупных животных, а также плоды рыболовства и собирательства (креветки, водоросли, сверчки, черви, муравьи, личинки и т. п.). Благодаря торговле А. получали хлопок, какао, табак, ваниль, перья тропических птиц, поделочные камни, шкуры редких хищников. За пределы своих владений они поставляли рабов, богатые одежды, изделия из меди, драгоценных металлов и камней, кожи, обсидиана, тыквенные сосуды, охру, кошениль и другие товары. В 1325 на оз. Тескоко А. основали город Теночтитлан (ныне Мехико), который до 1348 находился в зависимости от Кулуакана, затем — от Ацкапоцалько (до 1427). Освободившись от зависимости, А. создали Тройственный союз вместе с народами аколуа (город Тескоко) и тепанеки (город Тлакопана). В результате экспансии 1430—1521 Тройственный союз установил свое господство в Центральной и Южн. Мексике, при этом влияние А. существенно возросло, но не все народы региона покорились им. Ведение войн обставлялось рядом ритуалов (отправка посольств, посылка оружия противнику и др.), с покоренных народов взималась дань, захваченные в боях пленники превращались в рабов либо использовались для жертвоприношений. Появление в Америке испанских конкистадоров в 1519—1520 спровоцировало внутренние конфликты в полиэтническом государстве А., еще больше усугубила ситуацию эпидемия оспы. В 1521 войска Э. Кортеса вместе с ополчениями некоторых народов Центральной Мексики после трехмесячной осады овладели Теночтитланом. А. утратили независимость, многие памятники их культуры были уничтожены. В столице А. в период расцвета проживало по разным данным 100—200 тыс. жителей, чьи постройки располагались в основном на освоенном мелководье. Теночтитлан был соединен дамбами с берегами озера, откуда по акведуку в город поступала вода. Поселение пересекали каналы, позволявшие быстро передвигаться на лодках из одной его части в другую. По каналам происходило также снабжение столицы и обеспечивалась связь с побережьем, где А. обрабатывали землю и охотились. Теночтитлан имел четкую планировку: территория делилась на 4 района, распадавшиеся на множество мелких кварталов, где жилые постройки из сырцового кирпича, покрытые штукатуркой или облицованные камнем, группировались вокруг родовых святилищ. Главными центрами города были рынок в Тлателолько (в северной части) и площадь с главным храмом. Архитектурные сооружения (пирамиды-храмы, дворцы правителей) украшались рельефами, росписями и узорной кладкой. Государственное образование А. имело сходство с существовавшими в Старом Свете политиями (см. Политейа). К 1519 оно занимало территорию ок. 200 тыс. км2 и состояло из 38 «провинций», населенных разными этносами (А. и другими народами, говорящими на языках науа, отоми; миштеками , сапотеками, тотонаками и т. д.). Численность населения, по оценкам разных исследователей, составляла от 4 млн до 25—30 млн чел. В государстве насчитывалось ок. 500 крупных поселений. Те исследователи, кто считает Тройственный союз централизованным государством, квалифицируют его как «военно-теократическую» монархию типа восточной деспотии (А. Чаверо и др.). Их оппоненты видят в этом политическом образовании некий альянс для сбора дани, федерацию городов-государств, члены которого сохраняли значительную автономию. Тлатоани, правитель А., подобно восточным деспотам имел верховную админи­стративную, военную и религиозную власть, обладал рядом высших титулов. Накануне конкисты тлатоани для А. стал почти божественным лицом, окруженным религиозным почитанием. Наследование власти осуществлялось от брата к брату в порядке их старшинства по нисходящей линии, от дяди к племяннику при условии, что претендент по своим личным качествам достоин стать правителем. Вторым лицом в государстве был сиуакоатль, в чьих руках была сосредоточена значительная административная, хозяйственная и юридическая власть, но объем его полномочий не был постоянным. Ближайшие родственники тлатоани входили в Совет четырех, игравший важную роль при утверждении нового правителя. Значительным влиянием пользовался военный совет. Верховной власти подчинялись правители и вожди покоренных земель. У А. сохранялись племенные традиции, деление на фратрии и роды с выборными должностными лицами (к началу конкисты — 4 фратрии, 20 родов). В обществе А. большим уважением пользовалась знать, выполнявшая функции управления. Ряды родовой аристократии пополняли прославившиеся в боях воины. Особую группу составляли воины-орлы и воины-ягуары, исполнявшие тайные ритуалы. Жречество совершало обряды в храмах-теокалли (к началу XVI в. их было ок. 40 тыс.). Основная масса населения — общинники-масеуали — занималась земледелием и ремеслом, но в случае войны составляла ополчение: военной подготовке уделялось немало времени. Для обучения молодежи, особенно жрецов и правителей, существовали специальные школы (тепочкалли, кальмекак). Торговцы-почтека занимались доставкой товаров из отдаленных земель и военной разведкой, им были выделены специальные кварталы и храмы для почитания особых божеств-покровителей. По отношению к А. и знать, и простолюдины покоренных народов занимали подчиненное положение. Рабами могли оказаться как иноплеменники, так и сами А., но статус невольников не был одинаков. В мифах А. сообщалось о сотворении мира, о четырех великих эпохах (Солнцах), каждая из которых завершилась катастрофой, о происхождении богов, о формировании окружающего мира и его обитателей. Рабы, пленники часто приносились в жертву богам, которые, по представлениям А., питались жертвенной кровью. Жестокие обряды (вырывание сердца из груди человека, обезглавливание, утопление, сжигание на костре, убийство стрелами) совершали в честь бога войны Уицилопочтли, вездесущего Тескатлипоки, у которого при себе всегда было магическое зеркало, отражавшее будущее и происходящее, божества сева, весны, умирающей и воскресающей природы Шипе Тотека и др. Однако Кецалькоатлю — богу ветра, плодородия, демиургу , одному из главных персонажей пантеона А. — подносили только цветы. Почитались также бог дождя, грома и молнии Тлалок, божества воды, огня, Солнца и Луны, подземного мира, жатвы, покровительницы деторождения, врачевания, различных ремесел, торговли и других занятий и т. д. А. обожествляли маис и другие полезные растения. Зафиксированы культы животных — ягуара, пумы, змей и др. Для А. характерно почитание гор, пещер, наиболее ярких звезд и видимых планет. Культовая практика отличалась разработанностью и многообразием. Существовал ритуальный каннибализм. Календари А., солнечный (365-дневный) и ритуальный (260-дневный), определяли ритм общественной и религиозной жизни, с их помощью предсказывали будущее народа и судьбу каждого человека. Отмечалось 18 аграрных праздников (по числу месяцев в солнечном календаре), устраивались празднества в честь богов-покровителей различных профессий, торжественно отмечались военные победы, смерть правителя и приход к власти нового, завершение крупных строительных проектов. А. фиксировали информацию при помощи пиктографической (см. Пиктография) и идеографической письменности, в которой значительную роль играла символика цвета. Исследователи выделяют в литературе А. исторические, генеалогические, дидактические произведения, географо-этнографические сочинения, эпос, гимны богам, календарно-астрологические тексты, лирическую поэзию и драму. Книги А., так называемые кодексы, в основном были уничтожены в колониальный период. Досуг А. заполняли игра в мяч, поэтические состязания, театрализованные представления, танцы и пение, в том числе под музыкальное сопровождение ударных и духовых инструментов.

Автор статьи: Лыкова Е.Л.

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