ЗИНДЖЕЙ ВОССТAНИЯ

Зинджей восстания — в VII—IX вв., на территории современных Ирака и Ирана .

Начинались в среде зинджей , вывозившихся работорговцами из Занджа (ныне прибрежные районы Сомали, Кении и Танзании) через невольничьи рынки Занзибара (аз-Зинджибар) в порты Омана и Персидского залива. Труд зинджей, сведенных в отдельные лагеря (в количестве от 500 до 5 тыс. человек в каждом), использовался крупными землевладельцами и казенными ведомствами в исключительно тяжелых климатических и бытовых условиях: на плантациях сахарного тростника в Хузестане , при осушении болот, расчистке солончаков, их орошении и обработке на наносных берегах Шатт-эль-Араба и добыче селитры в Нижней Месопотамии (ас-Савад). Из зинджей рекрутировались и некоторые контингенты войск Аббасидов халифата .

1-е и 2-е З. в., датируемые 689—690 и 694, протекали на фоне междоусобиц внутри уммы [«второй раскол (фитна)»] и по своим масштабам значительно уступали 3-му. Его подготовила проповедь приверженца шиизма , араба Али ибн Мухаммада, прозванного аль-Буркуи («Укрывающий лицо»), который провозгласил себя Махди из потомков Али ибн Аби Талиба . В 869 в окрестностях Басры началось открытое восстание зинджей, которые, при поддержке местных феллахов и бедуинов племени бану-тамим, к 871 овладели Убуллой, Абаданом и Ахвазом, дотла разорили Басру. На своем пути они освобождали чернокожих, привлекая на свою сторону городскую бедноту и порабощая пленных из знати. С приближением войск халифа аль-Мутамида восставшие укрывались в болотистой местности Батиха, что делало их неуязвимыми, в том числе благодаря выстроенным ими быстроходным речным флотилиям.

После череды побед над правительственными отрядами, зинджи создали в низовьях рек Тигр, Евфрат, Керхе и Карун собственное государство, которое возглавил Али ибн Мухаммад аль-Буркуи (Сахиб аз-зандж — «Хозяин зинджей»). В нем сохранилось социальное неравенство и фискальная эксплуатация крестьянства, ранее поддержавшего восстание, также практиковалось и обращение в рабство свободного населения. Зинджи, чей правитель чеканил собственную монету и стремился заключить антиаббасидский союз с карматами и Саффаридами , к концу 870-х уже угрожали Багдаду, но имущественное расслоение вызвало раскол в их среде: верхушка, превратившись в рабовладельцев, присваивала львиную долю добычи и грабила податной люд. Это, наряду с временным разрешением других конфликтов в Иране и Центральной Азии, позволило военачальникам Аббасидов в 879 развернуть новое наступление на укрепления зинджей.

Наиболее успешно действовал брат аль-Мутамида и фактический правитель Халифата , аль-Муваффак, принявший на себя командование в 882. Он и его сын Ахмад (будущий халиф аль-Мутадид) организовали в 883 после трехлетней осады удачный штурм резиденции и главного укрепленного лагеря Али ибн Мухаммада — Эль-Мухтары (на юг от Басры). «Хозяин зинджей» был убит, его близкие соратники и командиры после 2-летнего заключения в столице — обезглавлены. Несмотря на то что подавление восстания сопровождалось жестокими расправами и вторичным лишением свободы его участников, оно серьезно ослабило центральную власть мусульманской державы и способствовало отказу ее элиты от массового использования подневольной силы в сельском хозяйстве, хотя активный ввоз восточноафриканских рабов продолжился вплоть до XIX в., а их потомки даже в XX в. сохраняли низкий социальный статус.

Лит.: Али-заде Э. Э. Восстание зинджей в Аббасидском халифате (869—883). Баку, 1986; Halm H. Die Traditionen über den Aufstand ’Ali Ibn Muhammads, des «Herrn der Zang», eine quellenkritische Untersuchung. Bonn, 1967; Noeldeke Th. A Servile War in the East // Noeldeke Th. Sketches from Eastern History. London–Edinburgh, 1892. P. 146—175; Popovic A. Quelques renseignements inédits concernant le Maître des Zang Ali b. Muhammad // Arabica. XIII (1965), № 2. P. 175—187; Popovic A. The Revolt of African Slaves in Iraq in the 3rd/9th Century. Princeton, 1998; Talhami G. H. The Zanj Rebellion Reconsidered // International Journal of African Historical Studies. X (1977), № 3. P. 443—461; ас-Самир Ф. Саурат аз-зандж. Багдад, 1971; Улаби А. С. Саурат ал-абид фи-л-ислам. Бейрут, 1985.