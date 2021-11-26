ЗЕНГИДЫ

ЗЕНГИДЫ (ЗАНГИДЫ) - ди­на­стия тюркских эми­ров на Ближ­нем Вос­то­ке в XII-XIII веках.

Ос­но­ва­на вое­на­чаль­ни­ком Сель­джу­ки­дов Имад ад-Ди­ном Зен­ги (пра­вил в 1127-1146 годах), из­брав­шим сво­ей ре­зи­ден­ци­ей город Мо­сул на се­ве­ре Ира­ка . В 11280-1138 годах, за­хва­тив го­ро­да Ни­си­бин, Хар­ран, Ха­леб, Ха­ма, Химс, он соз­дал круп­ное кня­же­ст­во в Си­рии и Ме­со­по­та­мии (арабский - аль-Джа­зи­ра), а в 1144 году от­вое­вал у кре­сто­нос­цев Эдес­су.

По­сле смер­ти Имад ад-Ди­на Зенгиды раз­де­ли­лись на несколько вет­вей. Си­ри­ей по­ве­ле­вал Нур ад-Дин Мах­муд (пра­вил в 1146-1174 годах), Мо­сул и аль-Джа­зи­ра ото­шли под власть Сайф ад-Ди­на Га­зи I (пра­вил в 1146-1149 годах). Наи­боль­ших во­енно-по­ли­тических ус­пе­хов до­бил­ся Нур ад-Дин, ут­вер­див­ший­ся в Да­ма­ске (1154 год) и под­чи­нив­ший се­бе фа­ти­мид­ский Еги­пет (1168 год).

Опи­ра­ясь на сирийских му­суль­ман и курд­ских вое­на­чаль­ни­ков - Ай­ю­би­дов в Егип­те, он ока­зал от­пор кре­сто­нос­цам. В 1180-х годах Са­лах ад-Дин аль-Ай­ю­би, воз­вы­сив­ший­ся в хо­де ус­пеш­ной борь­бы с кре­сто­нос­ца­ми, вклю­чил в со­став сво­ей дер­жа­вы сирийские вла­де­ния Зенгидов. В Мо­су­ле Зенгиды пра­ви­ли до 1222 года, при­знав в 1185 году вер­хов­ную власть Ай­ю­би­дов.

Пред­ста­ви­те­ли ещё од­ной вет­ви Зенгидов пра­ви­ли в Синд­жа­ре (на се­ве­ро-за­па­де Ира­ка) в 1170 году - первой четверти XIII века. Зенгиды во­шли в ис­то­рию не толь­ко как бор­цы с кре­сто­нос­ца­ми , но и как по­кро­ви­те­ли ар­хи­тек­ту­ры и ху­дожественных ре­мё­сел.

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