ЗЕНГИДЫ
ЗЕНГИДЫ (ЗАНГИДЫ) - династия тюркских эмиров на Ближнем Востоке в XII-XIII веках.
Основана военачальником Сельджукидов Имад ад-Дином Зенги (правил в 1127-1146 годах), избравшим своей резиденцией город Мосул на севере Ирака. В 11280-1138 годах, захватив города Нисибин, Харран, Халеб, Хама, Химс, он создал крупное княжество в Сирии и Месопотамии (арабский - аль-Джазира), а в 1144 году отвоевал у крестоносцев Эдессу.
После смерти Имад ад-Дина Зенгиды разделились на несколько ветвей. Сирией повелевал Нур ад-Дин Махмуд (правил в 1146-1174 годах), Мосул и аль-Джазира отошли под власть Сайф ад-Дина Гази I (правил в 1146-1149 годах). Наибольших военно-политических успехов добился Нур ад-Дин, утвердившийся в Дамаске (1154 год) и подчинивший себе фатимидский Египет (1168 год).
Опираясь на сирийских мусульман и курдских военачальников - Айюбидов в Египте, он оказал отпор крестоносцам. В 1180-х годах Салах ад-Дин аль-Айюби, возвысившийся в ходе успешной борьбы с крестоносцами, включил в состав своей державы сирийские владения Зенгидов. В Мосуле Зенгиды правили до 1222 года, признав в 1185 году верховную власть Айюбидов.
Представители ещё одной ветви Зенгидов правили в Синджаре (на северо-западе Ирака) в 1170 году - первой четверти XIII века. Зенгиды вошли в историю не только как борцы с крестоносцами, но и как покровители архитектуры и художественных ремёсел.