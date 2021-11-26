ВАЗИР

ВАЗИР - титул министров и высших сановников в мусульманских государствах.

В эпо­ху Аб­ба­си­дов вазир управ­лял кан­це­ля­ри­ей ха­ли­фа и за­ме­щал его в во­про­сах гос. управ­ле­ния.

В Ос­ман­ской им­пе­рии в XV веке воз­ник пост Ве­ли­ко­го ва­зи­ра (ве­зир и-азам, сад­ра­зам) – вер­хов­но­го ми­ни­ст­ра, воз­глав­ляв­ше­го ос­ман­ское пра­ви­тель­ст­во (Вы­со­кую, или Бли­ста­тель­ную, Пор­ту). Он пред­став­лял сул­та­на в административных. де­лах, мог из­да­вать от его име­ни ука­зы (фир­ма­ны), во вре­мя вой­ны ко­ман­до­вать вой­ска­ми, а по­сле неё под­пи­сы­вать мир­ные до­го­во­ры. По ос­ман­ской Кон­сти­ту­ции 1876 года Ве­ли­кий ва­зир – председатель Со­ве­та ми­ни­ст­ров; с 1908 года он так­же по­лу­чил пра­во на­зна­чать ми­ни­ст­ров.

С ли­к­ви­да­ци­ей сул­та­на­та в Тур­ции (1922 год) долж­ность вазира бы­ла уп­разд­не­на, но сло­во «ва­зир» (в зна­че­нии ми­нистр) упот­реб­ля­ет­ся во многих стра­нах Ближ­не­го и Сред­не­го Вос­то­ка.

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