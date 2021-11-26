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ВАВА АД-ДИМАШКИ
ВАВА АД-ДИМАШКИ - арабский поэт.
Один из ранних представителей южносирийской литературной традиции в арабской классике. Сохранилось около 300 в основном небольших стихотворений гедонической тематики и изысканного поэтического стиля. Глубокие внутренние переживания лирического героя находят соответствие в тех или иных внешних явлениях, что создаёт в творчестве Вава ад-Димашки развитую систему сравнений и метафор. Своеобразный символический психологизм поэзии Вава ад-Димашки свидетельствует об оформлении в арабской классической литературе культуры куртуазности.
Сочинения:
Диван. Дамаск, 1950 (на арабском языке).
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