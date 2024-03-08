ТАБАРИ, АБУ ДЖАФАР МУХАММАД ИБН ДЖАРИР

Тáбари (ат-Табари) , Абу Джафар Мухаммад ибн Джарир (838/839, Амоль — 923, Багдад) — арабский хронист, мусульманский теолог и экзегет. Уроженец Табаристана (ныне Мазандеран ), иранец по происхождению. Обучался в Рее, затем странствовал, посещая виднейших богословов (улама) Басры , Куфы, Медины и Палестины , и поступил воспитателем к сыну вазира Убайдаллаха ибн Яхьи. Впоследствии жил в Египте и Сирии, с конца 870-х — в Багдаде, где преподавал cунну и шариат . Основал собственный мазхаб суннизма — джаририйя, чем вызвал недовольство и даже гонения со стороны ханбалитов Ирака . Знаток поэтики, лексикографии, грамматики, математики и медицины. Автор 30-томного «Собрания изъяснений в толковании Корана» (Джами‘ ал-байан фи тафсир ал-Кур’ан, 883), которое, в силу широкого охвата и критического подхода, послужило источником материала для позднейших улама-суннитов и переводилось на персидский и османский языки. Другие труды: «Разногласие правоведов», «Чтения и ниспослание Корана», «Краткий обзор основ».

На протяжении 40 лет составлял по принципу анналов с синхронным подходом к разным народам (например, Рим древний и Иран ) «Летопись посланников и царей» (Та’рих ар-русул ва-л-мулук) — первую всемирную хронику в исламе и один из важнейших по обилию фактов и точности изложения памятников историописания арабов (деление на тома введено европейскими издателями): т. 1 — общее введение и прошлое Ближнего Востока от сотворения мира, в основном опирается на Библию , иудео-христианские легенды и коранические сказания о пророках доисламской Аравии ; т. 2 — Сасаниды ; т. 3–6 — подробное, по годам хиджры, житие Мухаммада и первых халифов на основе несохранившихся работ мединских улама VIII в.; т. 6–9 — Омейяды ; т. 10–13 — Аббасиды до 302 хиджры / 914/915 н. э. Использовал как устную передачу, так и не дошедшие до нас сочинения хронистов Омейядов халифата и Аббасидов халифата , сопоставляя различные версии событий и лишь изредка обрабатывая цитаты, хотя, как правило, указывал цепочку повествователей-передатчиков по принципу хадиса, чем сохранил значительный массив раннемусульманского предания. Преодолел фрагментарность предшествующей исторической традиции и придал арабской хронистике выраженную теоцентрическую перспективу. Основное внимание уделял событиям VII–IX вв. на Аравийском п-ове, в Месопотамии и Вост. Средиземноморье, реже — в долине Нила, Магрибе, аль-Андалусе , описание которых у него обычно заимствовали последующие хронисты ( Ибн аль-Асир и др.). Новоперсидская переработка «Летописи» Балами впоследствии переводилась на тюркские и другие языки. Пионером исследования Т. в Европе стал И. Г. Л. Козегартен (частичный латинский перевод, 1831–1853); наибольший вклад в него внесли Нёльдеке и Гуе .

Соч. : The Commentary on the Qur’ān by Abū Ja’far Muh.ammad b. Jarīr ­al-T.abarī / Transl. from Arabic by J. Cooper. London–New York, 1987; История ат-Табари / Пер. с араб. В. И. Беляева, О. Г. Большакова, А. Б. Халидова. Ташкент, 1987; The History of al-Tabari / Transl. from Arabic by F. Rosenthal, E. Yar-Shater et al. Vol. I–XL. Albany, 1989–2007. Т. К. Кораев.