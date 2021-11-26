ОСМАН ИБН АЛЬ-АФФАН
ОСМАН ИБН АЛЬ-АФФАН (Усман ибн Аффан) - третий «выборный» халиф (644-656 годы).
До обращения в ислам состоятельный купец из рода Омейядов племени курайшитов. Будучи племянником правителя Мекки Аби Суфьяна ибн Харба, непримиримого врага Мухаммеда, тем не менее одним из первых поддержал проповедь Пророка, женился на его дочери Рукайе, а после её смерти получил в жёны другую его дочь - Умм Кульсум. Избран халифом после кончины Омара ибн аль-Хаттаба.
При Османе ибн аль-Аффане мусульмане завоевали Армению, Картли, часть Малой Азии, Триполитанию, Кипр, завершили покорение Восточного Ирана. В годы правления Османа ибн аль-Аффана начался процесс интенсивного социального расслоения в Халифате, связанный с обогащением в результате завоевательных походов высших слоёв арабских племён. По распоряжению Османа ибн аль-Аффана во избежание раскола в среде последователей Пророка была составлена каноническая редакция Корана, а списки, хранившиеся у бывших соратников Мухаммеда, уничтожены. В целях укрепления своих позиций и усиления контроля над покорёнными областями назначал наместниками представителей рода Омейядов (при Османе ибн аль-Аффане, в частности, возвысился Муавия ибн Аби Суфьян), что вызвало острое недовольство со стороны представителей других родов.
В 656 году противоречия между халифом и его противниками резко обострились. В Медину для переговоров с халифом прибыли большие группы недовольных из Египта, Куфы, Басры. Осман ибн аль-Аффан пообещал выполнить их требования, но одновременно направил в Египет гонца с письмом, в котором приказал жестоко покарать бунтовщиков по их возвращении домой. Гонец был перехвачен мятежниками, после чего они ворвались в резиденцию Османа ибн аль-Аффана и расправились с ним. Новым халифом был провозглашён Али ибн Аби Талиб, который, однако, не был признан частью арабской племенной верхушки, что положило начало многолетней гражданской войне в Халифате и в итоге привело к расколу мусульман на шиитов, суннитов и хариджитов.
Осман ибн аль-Аффан почитается суннитами как праведный халиф.