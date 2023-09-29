Омейя́ды

Омейя́ды (собственно Умаййады, араб. Бану Умаййа) — первая династия халифов (661–750), позднее — правители Кордовского эмирата (756–929) и Кордовского халифата (929–1031). Первоначально — род племени курайш , возглавлявший торговую верхушку Мекки и происходивший от полулегендарного Умайи ибн Абд Шамса (середина VI в.). Пришли к власти при Османе , но династическое правление установили при Муавии , который, после гибели Али ибн Абу Талиба , стал единоличным «повелителем верующих» и утвердил наследственность халифских полномочий при сохранении формальной выборности, приведя верхушку общины (умма) к присяге своему сыну Язиду. Вследствие бездетности сына Язида, Муавии, старшая ветвь О. (Суфьяниды) пресеклась, а халифат перешел к Марвану ибн аль-­Хакаму — родоначальнику младшей ветви (Марваниды), которая удерживала власть до 747–750, когда ее свергло восстание под руководством Абу Муслима . Один из немногих уцелевших О., Абд ар-­Рахман ибн Муавия, праправнук Марвана, бежал в аль-­Андалус , где основал местную ветвь династии, правившую до 1029–1031.

Дамасские О. (халифы): Муавия I (661–680), Язид I (680–683), Муавия II (683–684), Марван I (684–685), Абд аль-Малик (685–705), аль-­Валид I (705–715), Сулайман (715–717), Омар II (717–720), Язид II (720–724), Хишам (724–743), аль-­Валид II (743–744), Язид III (744), Ибрахим (744), Марван II (744–750).

Кордовские О. ( амиры и халифы; начиная с Абд ар-Рахмана III — тронные имена): Абд ар-­Рахман I (756–788), Хишам I (788–796), аль-­Хакам I (796–822), Абд ар-­Рахман II (822852), Мухаммад I (852–886), аль-­Мунзир (886–888), Абдаллах (888–912), Абд ар-­Рахман III — ан-­Насир (912–961), аль-­Хакам III — аль-­Мустансир (961–976), Хишам II — аль-­Муайяд (976–1009, 1010–1013), Мухаммад II — аль-­Махди (1009, 1010), Сулайман — аль-­Мустаин (1009–1010, 1013–1016), Абд ар-­Рахман IV — аль-­Муртада (1018), Абд ар-­Рахман V — аль-­Мустазхир (1023–1024), Мухаммад III — аль-­Мустакфи (1024–1025), Хишам III — аль-­Мутадд (1027–1031).

Лит .: Бартольд В. В. Эпоха Омейядов по новейшим исследованиям // Бартольд В. В. Сочинения. Т. VI. М., 1966. С. 532–536; Hawting G. R. The First Dynasty of Islam. London, 2000; Фильштинский И. М . Халифат под властью династии Омейядов (661–750). М., 2005. Т. К. Кораев.