Абд аль-Азиз

(1878–1943) — султан Марокко. В 1894–1908 был возведен на трон визиром Ба Ахмедом в обход старшего брата Мухаммеда, в связи с чем столкнулся с мощной феодальной оппозицией, опиравшейся на поддержку многих племен. Разгром мятежников Ба Ахмедом фактически сделал его правителем. Вплоть до смерти визира в 1900. А. аль-А. был не у дел. С 1900 его стремление к реформам было парализовано оппозицией части племен «биляд ас-сибаа», а также расколом махзена (султанской администрации) на сторонников профранцузской и пробританской ориентации, реально также не спешивших с реформами. На внутримарокканских противоречиях умело играли правительства Англии, Франции и Германии, имевшие в стране свою агентуру среди подданных султана, а также опору в лице захватывавших земельные угодья европейских колонистов, концессионеров и различного рода посредников, нередко помогавших противникам султана. В 1901–1902 султан заключил с Францией соглашение о вводе ее войск на территорию Марокко. В 1904 банки Франции навязали султану кабальный заем в 62,5 млн франков. Решения Алхесирасской конференции 1906 обострили недовольство в стране, особенно после окупации французами в 1907–1908 порта Касабланки, приатлантической области Шавия и округа Уджды. Это вызвало восстание племен и свержение А. аль-А. с престола в 1908. В дальнейшем А. аль-А. жил в эмиграции.