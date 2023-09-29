Óмар I Абу Хафс ибн аль-­Хаттаб

Óмар (‘Умар) I Абу Хафс ибн аль-­Хаттаб (между 585 и 591, Мекка — 03/04.11.644, Медина) — второй из четырех «праведных» (рашидун) халифов (634–644). Выходец из бану махзум — второстепенного рода племени курайш . В юности пастух, затем — торговец тканями, ярый противник пророка Мухаммада . Обращен в ислам (около 616) сестрой и зятем. Сблизился с Мухаммадом уже в Медине (около 622), выдав за него дочь, и принимал участие во всех его военных предприятиях. После смерти пророка поддерживал Абу Бакра ас-­Сиддика , по завещанию которого принял присягу у общины верующих (умма). Умело направляя арабские завоевания , пре­вратил раннемусульманское государство в мировую державу. Заложил основы административно-­политической организации Халифата за пределами Аравии: учредил казнохранилище (байт ал-мал) и особое ведомство ­(диван), составлявшее реестры членов уммы, удостоенных регулярного содержания (‘ата’) в связи со своим происхождением или заслугами. Создал систему централизованной фискальной эксплуатации покоренных народов и распределения доходов между разными группами элиты арабов; институт военных ( амир ) и гражданских (‘амил) наместников; судебную иерархию, представленную кади ; сеть воинских поселений-­лагерей, из которых выросли города Куфа, Басра , Фустат . В апреле 637 ввел летосчисление по хиджре . Изгнал с Аравийского п-ова (кроме Йемена) всех немусульман (иудеев Хайбара и христиан Наджрана). В Иерусалиме построил мечеть на месте разрушенного храма Соломона, но гарантировал зимму местным христиан (так называемый Завет Омара, суммировавший права и обязанности «обладателей Писания»). По присоединении Египта распорядился о соединении нижнего Нила с Красным морем посредством канала. С именем О. I связано закрепление в шариате ежегодного хаджа , побиения камнями за прелюбодеяние, наказания кнутом за блуд, фиксация размеров выкупа-виры за убитого (дийа). Смертельно ранен в мечети рабом — персом-­христианином Абу Лулуа, которому отказал в удовлетворении жалобы на амира Куфы. Умирая, назначил для избрания себе преемника совет (шура) из 6 старейших сподвижников Мухаммада. В суннизме О. I — один из «выборных» халифов по прозванию ал-­Фарук («неподкупный»), пользовавшийся непререкаемым авторитетом за воздержанность и строгость, справедливый к единоверцам и беспощадный к внешним и внутренним врагам ислама. В шиизме (за исключением зайдитов ), напротив, — олицетворение тирана и узурпатора. Позднесредневековое предание о сожжении О. I библиотеки в Александрии Египетской не подтверждается первоисточниками.

Лит .: Sachau E. Über den zweiten Chalifen Omar. Ein Charakterbild // Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst. 1902. № 15. S. 292–323; Lammens H. Le «triumvirat» Abou Bakr, ’Omar et Abou ’Obaida // Mélanges de la Faculté Orientale. Beyrouth, 1910. Vol. 4; Lazarus-­Yafeh H. Some Religious Aspects of Islam. Leiden, 1981. Т. К. Кораев .