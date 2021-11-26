МУЗАФФАРИДЫ Музаффариды (араб. Ал ал-Музаф­фар; Мозаффериды) — династия, правившая в 1314—1393 на юге и юго-западе Ирана.

Музаффариды ( араб. Ал ал-Музаф­фар; Мозаффериды) — династия, правившая в 1314—1393 на юге и юго-западе Ирана. Происходили от семейства арабов, исповедовавшего суннизм и обосновавшегося в Хорасане при Омейядов халифате . В период монгольских завоеваний глава семьи, эмир Гияс-ад-Дин Хаджжи, с тремя сыновьями — Абу-Бакром, Мухаммадом и Мансуром — перебрался в Йезд и поступил на службу к местному атабеку Ала-ад-Дауле, а во время похода Хулагу на Багдад послал вместе с ним Абу-Бакра во главе конного отряда. Внук Гияс-ад-Дина, Шараф-ад-Дин аль-Музаффар, выдвинулся на службе у Хулагуидов . Его сын, Мубариз-ад-Дин Мухаммад, в 1319 завладел Йездом и к 1356 объединил под своей эгидой Фарс , Керман и Исфахан , перенес столицу в Шираз и оспаривал территорию Иранского Азербайджана у Джучи улуса и Джалаиридов . В 1358 его наследники, Кутб-ад-Дин Шах-Махмуд и Джалаль-ад-Дин Шах-Шуджа, низложили отца и вступили в междоусобную войну, в которой победил второй из них в 1375. Следующий представитель династии, Муджахид-ад-Дин Зайн-аль-‘Абидин ‘Али, с 1384 также противоборствовал с родственниками — Имад-ад-Дином Ахмадом и Нусрат-ад-Дином Яхьей. Смута привела к тому, что часть их земель перешла под власть джалаиридских султанов. В 1387 Тимур, захватив владения М., разделил их между тремя представителями рода, а в 1391 включил в состав своей державы, хотя последний М., Шах-Мансур, сопротивлялся его войскам до 1393.

Мубариз-ад-Дин и его преемники (особенно Шах-Шуджа) покровительствовали изобразительному ис­кусству и словесноcти. При их дворах провел большую часть жизни величайший персидский лирик Шамс-ад-Дин Мухаммад Хафиз и сложилась ширазская школа миниатюрной живописи, получившая продолжение при Тимуридах. Важнейшими источниками по истории династии являются персоязычные хроники ее современников (конец XIV — начало XV в.): «Книга Шираза» (Шераз-нама) Муин-ад-Дина Абуль-Аббаса Ахмада Заркуба и «Божественные дары в летописи дома Музаффара» (Мавахиб-и илахи дар тарих-и ал-и Музаффар) Муин-ад-Дина Муаллима Йезди, которые легли в основу «Летописи дома Музаффара» (Тарих-и ал-и Музаффар) Махмуда Кутуби.

Лит .: Defremery Ch . Memoire historique sur la destruction de la dynastie des Mozafferiens. Paris, 1845; Сотудэ Х.-К. Тарих-е ал-е Мозаффар. Тегеран, 1967; Album S. Power and Legitimacy: The Coinage of Mubariz al-Din Muhammad ibn al-Muzaffar at Yazd and Kirman // Le Monde iranien et l’Islam: Societes et cultures. Vol. II. Geneve — Paris, 1974. P. 157—171. Т. К . Кораев.