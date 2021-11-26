МИДРАРИДЫ

МИДРАРИ́ДЫ - ди­на­стия эми­ров в Ма­рок­ко , пра­вив­шая в городе Сид­жиль­ма­са VIII-X веках .

Пред­ки Мидраридов, при­над­ле­жав­шие к суф­рит­ской об­щи­не (смотрите Ха­рид­жи­ты), за­ло­жи­ли город Сид­жиль­ма­са (757 год). Пер­во­на­чаль­но об­щи­на Сид­жиль­ма­сы вы­би­ра­ла сво­его гла­ву, но по­сле Абу-ль-Ка­си­ма (пра­вил в 772-783 годах) пре­вра­ти­лась в на­следственную мо­нар­хию , а по­том­ки Абу-ль-Ка­си­ма по­лу­чи­ли название «Мидрариды» по име­ни сы­на 2-го эми­ра Абу-ль-Мун­та­си­ра Илья­сы (790-823 годы) - Мид­ра­ра аль-Мун­та­си­ра (823-867 годы). При Мидраридах ве­лось ак­тив­ное строи­тель­ст­во (со­ору­же­ны сте­на во­круг Сид­жиль­ма­сы, кре­пость аль-Ас­кар, дво­рец и ряд об­щественных зда­ний). На­се­ле­ние Сид­жиль­ма­сы рас­по­ла­га­ло зна­чительной са­мо­стоя­тель­но­стью и са­мо ре­ша­ло, кто из Мидраридов бу­дет эми­ром. В 909 году Сид­жиль­ма­са бы­ла за­воё­ва­на вой­ска­ми Фа­ти­ми­дов, од­на­ко на­се­ле­ние под руководством Мидраридов вос­ста­ло и от­стоя­ло го­род. Борь­ба Фа­ти­ми­дов и Мидраридов про­дол­жа­лась до 967 года, ко­гда Мидрариды бы­ли окон­ча­тель­но от­стра­не­ны от вла­сти.

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