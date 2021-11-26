МАЗЬЯДИДЫ
МАЗЬЯДИДЫ (Язидиды) - династия наместников Халифата в Восточном Закавказье.
Основана представителем арабского племени шайбан Язидом ибн Мазьядом (умер в 801 году), назначенным в 799 году вали Аррана (Албании Кавказской). Его сын Халид аль-Джавад (820-843/45 года) превратил должность вали в наследственную, а внук - Мухаммад ибн Халид (умер в конце 850-х годов) стал эмиром города Тифлиса и получил в ленное владение (мукта) город Дербент. Брат Мухаммада - Хайсам, воспользовавшись смертью халифа аль-Мутаваккиля из династии Аббасидов, в 861 году принял титул ширваншаха.
С 917 года Мазьядиды носили также титул арраншахов. Усиление династии произошло в X веке, когда в зависимость от неё попали области Шеки, Лезгистан и Табасаран, где с этого времени правила отдельная ветвь дома Мазьядидов, представители которой владели титулом табасараншахов.
Династия Мазьядидов пресеклась в 1-й половине XI века.