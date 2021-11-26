МАЗЬЯДИДЫ

МАЗЬЯДИДЫ (Язи­ди­ды) - ди­на­стия на­ме­ст­ни­ков Ха­ли­фа­та в Восточном За­кав­ка­зье.

Ос­но­ва­на пред­ста­ви­те­лем арабского пле­ме­ни шай­бан Язи­дом ибн Мазь­я­дом (умер в 801 году), на­зна­чен­ным в 799 году ва­ли Ар­ра­на (Ал­ба­нии Кав­каз­ской). Его сын Ха­лид аль-Джа­вад (820-843/45 года) пре­вра­тил долж­ность ва­ли в на­след­ст­вен­ную, а внук - Му­хам­мад ибн Ха­лид (умер в конце 850-х годов) стал эми­ром города Тиф­ли­са и по­лу­чил в лен­ное вла­де­ние (мук­та) город Дер­бент. Брат Му­хам­ма­да - Хай­сам, вос­поль­зо­вав­шись смер­тью ха­ли­фа аль-Му­та­вак­ки­ля из ди­на­стии Аб­ба­си­дов, в 861 году при­нял ти­тул шир­ван­ша­ха.

С 917 года Мазьядиды но­си­ли так­же ти­тул ар­ран­ша­хов. Уси­ле­ние ди­на­стии про­изош­ло в X веке, ко­гда в за­ви­си­мость от неё по­па­ли об­лас­ти Ше­ки, Лез­ги­стан и Та­ба­са­ран, где с это­го вре­ме­ни пра­ви­ла отдельная ветвь до­ма Мазьядидов, пред­ста­ви­те­ли ко­то­рой вла­де­ли ти­ту­лом та­ба­са­ран­ша­хов.

Ди­на­стия Мазьядидов пре­сек­лась в 1-й половине XI века.

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