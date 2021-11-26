МАУСИЛИ

МАУСИЛИ - арабские музыканты иранского происхождения.

Иб­ра­хим (742 год, Ку­фа - 804 год, Ба­гдад). Склон­ность к за­ня­ти­ям му­зы­кой про­явил в юно­сти; не по­лу­чив одоб­ре­ния род­ст­вен­ни­ков, при­сое­ди­нил­ся к стран­ст­вую­щим му­зы­кан­там. При­был в Мо­сул (от­сю­да его имя - аль-Mаусили), за­тем в Рей, где брал уро­ки арабской и иранской му­зыки. При­двор­ный му­зы­кант ха­ли­фов аль-Мах­ди (775-785 годы), аль-Ха­ди (785-786 годы) и Ха­ру­на ар-Ра­ши­да. Для Ха­ру­на ар-Ра­ши­да, с ко­то­рым у не­го сло­жи­лась лич­ная друж­ба, он (вме­сте с кол­ле­га­ми Абд аль-Джа­ми и аль-Мух­та­ри) сде­лал сбор­ник из 100 пе­сен, ко­то­рый стал ос­но­вой для «Ве­ли­кой кни­ги пе­сен» Абу-ль-Фа­рад­жа аль-Ис­фа­ха­ни. По пре­да­нию, был ав­то­ром около 900 во­каль­ных про­из­ве­де­ний и сборников пе­сен, ко­то­рые со­хра­ня­ли из­вест­ность до конца X века. В сво­ём бо­га­том до­ме уст­ро­ил шко­лу, в ко­то­рой мог­ли обу­чать­ся од­но­вре­мен­но свыше 80 уче­ни­ков (сре­ди них - сын Ис­хак, Заль­заль).

Его сын Ис­хак [767 год, Ар­рад­жан (?) - 850 год, Ба­гдад]. Жил при дво­ре ха­ли­фов, по­лу­чил уни­вер­саль­ное об­ра­зо­ва­ние. Пе­нию учил­ся у от­ца, иг­ре на уде ( лют­ня ) - у Заль­за­ля. Был при­двор­ным му­зы­кан­том при всех ха­ли­фах - от Ха­ру­на ар-Ра­ши­да (786-809 годы) до аль-Му­та­вак­ки­ля (с 847 года). По­сле­до­ва­тель от­ца и при­вер­же­нец клас­сического сти­ля в арабской му­зы­ке, на­хо­дил­ся в оп­по­зи­ции к му­зы­кан­там но­ва­тор­ско­го на­прав­ле­ния (Ибн аль-Иб­ра­хим Мах­ди и др.). Ав­тор около 40 книг о му­зы­ке (фраг­мен­ты со­хра­ни­лись в тру­дах бо­лее позд­них ав­то­ров); са­мая об­шир­ная из них, «Ве­ли­кая кни­га пе­сен» («Ки­таб аль-ага­ни аль-ка­бир»), ста­ла основным ис­точ­ни­ком для од­но­именной кни­ги Абу- ль-Фа­рад­жа аль-Ис­фа­ха­ни, ко­то­рая вклю­ча­ет в се­бя био­гра­фию Ис­ха­ка Мау­си­ли и под­роб­ное опи­са­ние его сти­ля ком­по­зи­ции. Собственную тео­ре­тическую сис­те­му арабской му­зы­ки соз­дал на ос­но­ве восточных тра­ди­ций (без зна­ния греческой тео­рии му­зы­ки); его музыкальная тер­ми­но­ло­гия объ­яс­не­на в тру­дах Яхъи ибн Али аль-Mунаджима (IX век) и аль-Ис­фа­ха­ни; раз­ра­бо­тан­ные им пра­ви­ла ис­поль­зо­ва­лась до XIV века (например, в начале XII века в му­зы­ке му­сульманской Ис­па­нии).

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