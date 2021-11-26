МАШРИК

МАШРИК - регион, включающий преимущественно арабские страны, лежащие к востоку от Египта и к северу от Аравийского полуострова.

Тер­мин «Машрик» воз­ник в сред­ние ве­ка, в пе­ри­од пер­вых арабских за­вое­ва­ний. Ны­не в Машрик вклю­ча­ют тер­ри­то­рию Ира­ка , Иор­да­нии , Из­раи­ля , Ку­вей­та, Ли­ва­на , Си­рии и Па­ле­сти­ны. Спор­но по­ло­же­ние Егип­та, раз­де­ляю­ще­го Машрик и Маг­риб: он объ­е­ди­ня­ет куль­тур­ные чер­ты обо­их, од­на­ко его на­се­ле­ние лин­гвис­ти­че­ски бли­же к стра­нам, от­но­ся­щим­ся к Машрику. Тер­мин «Машрик» ис­поль­зу­ет­ся в основном в литературе на арабском язы­ке.

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