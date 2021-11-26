МАНСУР АБУ ДЖАФАР
МАНСУР (АЛЬ-МАНСУР) АБУ ДЖАФАР АБДАЛЛАХ ИБН МУХАММАД - халиф из династии Аббасидов.
Пришёл к власти в 754 году после смерти младшего брата Абу аль-Аббаса ас-Сафака (749-754 годы), провозгласившего себя халифом. В том же году подавил восстание своего дяди Абдаллы, затем ряд антиправительственных выступлений, в том числе восстание в Медине в 762 году.
Отразил вторжение византийцев и хазар, за что получил прозвище Победитель (арабский аль-Мансур).
В 762 году основал на реке Тигр новую столицу Халифата - город Багдад. Провёл административную реформу, для управления государством создал разветвлённый чиновничий аппарат, активно пропагандировал идею богоизбранности халифа и права последнего самостоятельно определять престолонаследника. Содействовал росту значения ислама в жизни Халифата.
Умер во время хаджа близ Мекки, где и был похоронен.