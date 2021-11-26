МАНСУР АБУ ДЖАФАР

МАНСУР (АЛЬ-МАНСУР) АБУ ДЖАФАР АБДАЛЛАХ ИБН МУХАММАД - ха­лиф из ди­на­стии Аб­ба­си­дов .

При­шёл к вла­сти в 754 году по­сле смер­ти млад­ше­го бра­та Абу аль-Аб­ба­са ас-Са­фа­ка (749-754 годы), про­воз­гла­сив­ше­го се­бя ха­ли­фом. В том же го­ду по­да­вил вос­ста­ние сво­его дя­ди Аб­дал­лы, за­тем ряд ан­ти­пра­ви­тельственных вы­сту­п­ле­ний, в том числе вос­ста­ние в Ме­ди­не в 762 году.

От­ра­зил втор­же­ние ви­зан­тий­цев и ха­зар, за что по­лу­чил про­зви­ще По­бе­ди­тель (арабский аль-Ман­сур).

В 762 году ос­новал на реке Тигр но­вую сто­ли­цу Ха­ли­фа­та - город Ба­гдад . Про­вёл административную ре­фор­му, для управ­ле­ния государством соз­дал раз­ветв­лён­ный чи­нов­ни­чий ап­па­рат, ак­тив­но про­па­ган­ди­ро­вал идею бо­го­из­бран­но­сти ха­ли­фа и пра­ва по­след­не­го са­мо­стоя­тель­но оп­ре­де­лять пре­сто­ло­нас­лед­ни­ка. Со­дей­ст­во­вал рос­ту зна­че­ния ис­ла­ма в жиз­ни Ха­ли­фа­та.

Умер во вре­мя хад­жа близ Мек­ки, где и был по­хо­ро­нен.