МАМУН

Мамун (аль-Мамун; собственное имя — Абу-ль-Аббас Абдаллах) (14.09.786, Багдад — 09.08.833, близ Тарса, Киликия) — 7-й халиф из династии Аббасидов (813—833). Старший сын Харуна ар-Рашида от наложницы. В 809 был вынужден уступить право на престол младшему брату — сыну жены Харуна Зубайды аль-Амину, но назначен наместником восточной половины державы с резиденцией в Мерве и с условием наследования брату. Получив блестящее образование, отличался широким интеллектуальным кругозором. В ответ на нарушение аль-Амином договоренности и провозглашение в 811 преемником его малолетнего сына Мусы, оспорил его права и выступил с войском на Багдад, который осадил и в сентябре 813 взял: аль-Амин был схвачен и обезглавлен. Как халиф отстаивал интересы поддерживавшей его иранской знати и до 819 оставался в Мерве, что вызвало недовольство арабской части правящих слоев. Ряд восстаний в 813 и 817—819 (в том числе под началом Алидов в Куфе и Йемене и во главе с дядей М. Ибрахимом ибн аль-Махди, который ненадолго узурпировал халифат с тронным именем аль-Мубарак) создал почву для первоначального успеха Бабека восстания (с 816).Стремясь усилить контроль над землями с преимущественно арабоязычным населением и успешнее противостоять главному внешнему сопернику — Византии, М. перебрался в Месопотамию, откуда в 821 оказал поддержку Фоме Славянину в его борьбе с Михаилом II Травлом и вел наступательную войну в Малой Азии против Феофила (победоносные походы 832 и 833). Не сумел удержать под своей властью

Стремясь усилить контроль над землями с преимущественно арабоязычным населением и успешнее противостоять главному внешнему сопернику — Византии, М. перебрался в Месопотамию, откуда в 821 оказал поддержку Фоме Славянину в его борьбе с Михаилом II Травлом и вел наступательную войну в Малой Азии против Феофила (победоносные походы 832 и 833). Не сумел удержать под своей властью Хорасан и Мавераннахр , которые фактически обособились с 821; оказался бессилен против приверженцев Бабека . В 825—828 и 829—832 подавлял восстания коптов- башмуритов в Египте.Сторонник учения

Сторонник учения мутазилитов , с 827 развернул систематическое преследование инакомыслящих (в первую очередь суннитов-традиционалистов) через специальное надзорное и карательное учреждение — михна. Покровительствовал философии с особым интересом к наследию Аристотеля, продолжив традицию, сложившуюся при аль-Мансуре и ар-Рашиде. Открыл училища в Басре и Куфе, при которых устроил библиотеки (по образцу созданного им в Бухаре еще до восшествия на престол). Открыл обсерватории в Багдаде (828—829) и Дамаске (831—833). По итогам работ были составлены беспрецедентно подробные астрономические таблицы. Около 830 М., согласно позднему преданию, учредил научно-исследовательский и переводческий центр Дом мудрости (Байт ал-хикма) в Багдаде; по другим сведениям, речь шла лишь о расширении Хранилища мудрости (Хизанат ал-хикма), существовавшего уже при Рашиде. М. инициировал перевод на арабский язык трудов ряда античных авторов, в частности греческих медиков (Гиппократа и Галена), астрономов (Феодосия, Менелая, Аристарха) и математиков (все работы Птолемея, прежде всего «Величайшее сочинение», получившее арабизированное заглавие «Альмагест»; М. посвящено первое арабское переложение «Начал» Эвклида, 813), а также памятников арамейской и коптской литературы. Особую важность для него имела адаптация среднеперсидской словесности в арабской среде, очевидно, как одно из средств возрождения политической традиции Сасанидов . Умер, возвращаясь из набега на византийцев.

Лит. : Gabrieli F . Al-Ma’mun e gli ?Alidi. Leipzig, 1929; Cooperson M. Al-Ma’mun. Oxford, 2005; Nawas J. A. Al-Ma?mun, the Inquisition, and the Quest for Caliphal Authority. Atlanta, 2015. Т. К . Кораев.