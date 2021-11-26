МАКАМА
МАКАМА - жанр средневековой плутовской новеллы в арабской, персидской и еврейской литературах.
Писалась рифмованной ритмизованной прозой (садж) с включением поэтических фрагментов, соединяя в себе свойства высокой и «простонародной» литературы: учёный спор в макама соседствует с рассказом о ловкой проделке, душеспасительная проповедь - с фривольным анекдотом.
Макама объединялись в циклы («макамат») с единым рассказчиком (например, Иса ибн Хишам) и героем (обычно ловкий бродяга, своим красноречием добывающий себе пропитание).
Основатель жанра - Бади аз-Заман аль-Хамадани; законченный вид макама придал Абу Мухаммед аль-Касим ибн Али аль-Харири, который преодолел схематизм в описании главного героя, наделив его чертами живого человека, усложнил сюжеты макама, упорядочил композицию.
В XII веке (в творчестве Махмуда ибн Умара Абу-ль-Касима аз-Замахшари) авантюрный элемент исчез; макама предстала образцом учёной украшенной прозы.
В арабской литературе жанр макама сохранялся до XX века.
Исторические источники:
Аль-Харири Абу Мухаммед аль-Касим. Макамы. М., 1987;
Аль-Хамадани Бади аз-Заман. Макамы. СПб., 1999.