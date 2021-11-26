МАКАМА

МАКАМА - жанр средневековой плу­тов­ской но­вел­лы в арабской, персидской и еврейской литературах.

Пи­са­лась риф­мо­ван­ной рит­ми­зо­ван­ной про­зой (садж) с вклю­че­ни­ем по­этических фраг­мен­тов, со­еди­няя в се­бе свой­ст­ва вы­со­кой и «про­сто­на­род­ной» литературы: учё­ный спор в макама со­сед­ст­ву­ет с рас­ска­зом о лов­кой про­дел­ке, ду­ше­спа­си­тель­ная про­по­ведь - с фри­воль­ным анек­до­том.

Макама объ­е­ди­ня­лись в цик­лы («ма­ка­мат») с еди­ным рас­сказ­чи­ком (например, Иса ибн Хи­шам) и ге­ро­ем (обыч­но лов­кий бро­дя­га, сво­им крас­но­ре­чи­ем до­бы­ваю­щий се­бе про­пи­та­ние).

Ос­но­ва­тель жан­ра - Ба­ди аз-За­ман аль-Ха­ма­да­ни; за­кон­чен­ный вид макама при­дал Абу Му­хам­мед аль-Ка­сим ибн Али аль-Ха­ри­ри, ко­то­рый пре­одо­лел схе­ма­тизм в опи­са­нии главного ге­роя, на­де­лив его чер­та­ми жи­во­го че­ло­ве­ка, ус­лож­нил сю­же­ты макама, упо­ря­до­чил ком­по­зи­цию.

В XII веке (в твор­че­ст­ве Мах­му­да ибн Ума­ра Абу-ль-Ка­си­ма аз-За­мах­ша­ри) аван­тюр­ный эле­мент ис­чез; макама пред­ста­ла об­раз­цом учё­ной ук­ра­шен­ной про­зы.

В арабской литературе жанр макама со­хра­нял­ся до XX века.

Исторические источники:

Аль-Ха­ри­ри Абу Му­хам­мед аль-Ка­сим. Ма­ка­мы. М., 1987;

Аль-Ха­ма­да­ни Ба­ди аз-За­ман. Ма­ка­мы. СПб., 1999.

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