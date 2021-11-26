МУН

МУН (кит. Mun; G ̀o Mun) - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра сред­не­го брон­зо­во­го ве­ка (конца II-го - начала I-го тысячелетия до нашей эры) в бас­сей­не реки Хонг­ха (Крас­ная).

Вы­де­ле­на вьетнамсскими учё­ны­ми в 1961 году, на­зва­на по по­се­ле­нию на хол­ме Мун (го Мун) на тер­ри­то­рии провинции Фут­хо (се­вер Вьет­на­ма). Ха­рак­тер­ны круг­ло­дон­ные сфе­ро­ко­ни­че­ские горш­ки, ча­ши на вы­со­ких под­до­нах, мис­ки; ор­на­мент срав­ни­тель­но с куль­ту­ра­ми пред­ше­ст­вую­ще­го вре­ме­ни бед­ный: со­хра­ня­ет­ся мо­тив двой­ной спи­ра­ли, рез­ко пре­об­ла­да­ют гео­мет­рические пря­мо­ли­ней­ные мо­ти­вы; ис­поль­зо­вал­ся сет­ча­тый штамп.

Ке­ра­мические пряс­ли­ца, ша­ри­ки не­из­вест­но­го пред­на­зна­че­ния, гру­зи­ла, пло­хо обож­жён­ная фи­гур­ка пти­цы. Брон­зо­вые мо­ты­ги , то­по­ры (в том числе с асим­мет­рич­ным лез­ви­ем), до­ло­та, тёс­ла, ши­лья, на­ко­неч­ни­ки ко­пий, дро­ти­ков, стрел, ры­бо­лов­ные крюч­ки и др.; есть ли­тей­ные фор­мы. С Мун свя­за­но древ­ней­шее из­вест­ное про­уш­ное ору­жие - кле­вец; воз­мож­но, про­уши­на - след­ст­вие кон­так­тов с куль­ту­ра­ми бас­сей­на реки Ян­цзы, в ко­то­рых ка­мен­ные клев­цы из­вест­ны с не­оли­та.

Брон­зо­вая фи­гур­ка, изо­бра­жаю­щая об­на­жён­но­го че­ло­ве­ка с шинь­о­ном (чер­та вьет-мы­онг­ских на­ро­дов) и длин­ны­ми моч­ка­ми ушей. По­хо­жие изо­бра­же­ния со­хра­ни­лись в Донг­шо­не , есть они и се­вер­нее, в вер­ховь­ях рек Сиц­зян и Сян, где позд­нее за­фик­си­ро­ва­ны бай­юэ (бать­вье­ты). Кос­тя­ные гар­пу­ны и другое. Про­дол­жа­ют ис­поль­зо­вать­ся ка­мен­ные ору­дия: пря­мо­уголь­ные то­по­ры, в том числе пле­чи­ко­вые, мо­ты­ги и др., мно­гие шли­фо­ва­ны.

Из кам­ня де­ла­ли и ук­ра­ше­ния - коль­ца, брас­ле­ты, уш­ные под­вес­ки в ви­де не­сомк­ну­тых ко­лец, ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ные в куль­ту­рах суб­тро­пи­ков, юж­нее бас­сей­на реки Ху­ай­хэ и се­ве­ра (а позд­нее и юга) Ин­до­ки­тая. Тра­ди­ции Мун свя­за­ны с Дон­гдау ; Мун яв­ля­ет­ся не­по­сред­ст­вен­ным пред­ше­ст­вен­ни­ком ци­ви­ли­за­ции Донг­шон, в фор­ми­ро­ва­нии ко­то­рой её тра­ди­ции иг­ра­ли су­ще­ст­вен­ную роль.

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