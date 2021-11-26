МУН
МУН (кит. Mun; G ̀o Mun) - археологическая культура среднего бронзового века (конца II-го - начала I-го тысячелетия до нашей эры) в бассейне реки Хонгха (Красная).
Выделена вьетнамсскими учёными в 1961 году, названа по поселению на холме Мун (го Мун) на территории провинции Футхо (север Вьетнама). Характерны круглодонные сфероконические горшки, чаши на высоких поддонах, миски; орнамент сравнительно с культурами предшествующего времени бедный: сохраняется мотив двойной спирали, резко преобладают геометрические прямолинейные мотивы; использовался сетчатый штамп.
Керамические пряслица, шарики неизвестного предназначения, грузила, плохо обожжённая фигурка птицы. Бронзовые мотыги, топоры (в том числе с асимметричным лезвием), долота, тёсла, шилья, наконечники копий, дротиков, стрел, рыболовные крючки и др.; есть литейные формы. С Мун связано древнейшее известное проушное оружие - клевец; возможно, проушина - следствие контактов с культурами бассейна реки Янцзы, в которых каменные клевцы известны с неолита.
Бронзовая фигурка, изображающая обнажённого человека с шиньоном (черта вьет-мыонгских народов) и длинными мочками ушей. Похожие изображения сохранились в Донгшоне, есть они и севернее, в верховьях рек Сицзян и Сян, где позднее зафиксированы байюэ (батьвьеты). Костяные гарпуны и другое. Продолжают использоваться каменные орудия: прямоугольные топоры, в том числе плечиковые, мотыги и др., многие шлифованы.
Из камня делали и украшения - кольца, браслеты, ушные подвески в виде несомкнутых колец, широко распространённые в культурах субтропиков, южнее бассейна реки Хуайхэ и севера (а позднее и юга) Индокитая. Традиции Мун связаны с Донгдау; Мун является непосредственным предшественником цивилизации Донгшон, в формировании которой её традиции играли существенную роль.