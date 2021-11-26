КУЛИНИ МУХАМЕД ИБН ЯКУБ АБУ ДЖАФАР

КУЛИНИ МУХАМЕД ИБН ЯКУБ АБУ ДЖАФАР - пер­вый ко­ди­фи­ка­тор пра­ва шии­тов- има­ми­тов .

Био­гра­фия ма­ло из­вест­на. Про­ис­хо­дил из се­ле­ния Ку­лин под городом Рей (ны­не Иран), из се­мьи учё­ных-пра­во­ве­дов. Бо́ль­шую часть жиз­ни про­вёл в цен­трах ши­ит­ской учё­но­сти Рее и Ку­ме, за­ни­ма­ясь изу­че­ни­ем ха­ди­сов. При­мер­но в 910-х годах пе­ре­ехал в Ба­гдад, где пре­по­да­вал пра­во и за­вер­шил своё главное сочинение «аль-Ка­фи фи усул ад-дин» («Дос­та­точ­ная кни­га об ос­но­вах ве­ры»), ра­бо­те над ко­то­рым от­дал 20 лет. Это сбор­ник 16 тысяч ши­ит­ских ха­ди­сов, сис­те­ма­ти­зи­ро­ван­ных те­ма­ти­че­ски и раз­де­лён­ных на 30 книг. Его 1-я часть по­свя­ще­на ос­но­вам (усуль) бо­го­сло­вия и вет­вям пра­ва (фу­ру аль-фикх). 2-я часть (ки­таб ар-рав­да) со­дер­жит из­ло­же­ние ша­ри­ат­ско­го пра­ва и ре­лигиозных обя­зан­но­стей му­суль­ма­ни­на . Уче­ни­ки и осо­бен­но ши­ит­ский пра­во­вед Му­хам­мед ат-Ту­си (умер в 1067 году) ши­ро­ко по­пу­ля­ри­зи­ро­ва­ли это со­чи­не­ние Кулини. При Се­фе­ви­дах оно был при­зна­но пер­вым из 4 ис­точ­ни­ков има­мит­ско­го пра­ва, не­од­но­крат­но пе­ре­во­ди­лось на персидский язык и ком­мен­ти­ро­ва­лось. Ещё 5 со­чи­не­ний Кулини не со­хра­ни­лись.

Ав­то­ри­тет Кулини у современных има­ми­тов ис­клю­чи­тель­но вы­сок, осо­бен­но в Ира­не и Ира­ке. Его мо­ги­ла по­чи­та­ет­ся как свя­тое ме­сто (ма­зар).