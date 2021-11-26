КУЛИНИ МУХАМЕД ИБН ЯКУБ АБУ ДЖАФАР
КУЛИНИ МУХАМЕД ИБН ЯКУБ АБУ ДЖАФАР - первый кодификатор права шиитов-имамитов.
Биография мало известна. Происходил из селения Кулин под городом Рей (ныне Иран), из семьи учёных-правоведов. Бо́льшую часть жизни провёл в центрах шиитской учёности Рее и Куме, занимаясь изучением хадисов. Примерно в 910-х годах переехал в Багдад, где преподавал право и завершил своё главное сочинение «аль-Кафи фи усул ад-дин» («Достаточная книга об основах веры»), работе над которым отдал 20 лет. Это сборник 16 тысяч шиитских хадисов, систематизированных тематически и разделённых на 30 книг. Его 1-я часть посвящена основам (усуль) богословия и ветвям права (фуру аль-фикх). 2-я часть (китаб ар-равда) содержит изложение шариатского права и религиозных обязанностей мусульманина. Ученики и особенно шиитский правовед Мухаммед ат-Туси (умер в 1067 году) широко популяризировали это сочинение Кулини. При Сефевидах оно был признано первым из 4 источников имамитского права, неоднократно переводилось на персидский язык и комментировалось. Ещё 5 сочинений Кулини не сохранились.
Авторитет Кулини у современных имамитов исключительно высок, особенно в Иране и Ираке. Его могила почитается как святое место (мазар).