КУДАМА ИБН ДЖАФАР

Кудaма ибн Джафaр (также извес-тен как Абу-л-Фарадж) (ок. 873 — 948) — арабский историк, географ, филолог и чиновник при дворе Аббасидов .

Происходил из арамейской христианской семьи, принял ислам по настоянию халифа ал-Муктафи (902—908), что открыло ему путь к высоким должностям, благодаря чему он получил прозвище ал-Катиб ал-Багдади («Багдадский секретарь»). К. и. Д. известен как автор «Книги о харадже и искусстве секретаря» (Китаб ал-харадж ва сан‘ат ал-китаба), от которой сохранились лишь фрагменты 2-го тома. Книга была предположительно написана в Багдаде около 928 как обширное руководство для чиновников и в значительной мере опиралась на официальные документы, к которым К. и. Д. имел доступ. В книге К. и. Д. содержатся ценные сведения об административном делении халифата, его важнейших городах и почтовых маршрутах, о системе земельного устройства и налогообложения в различных провинциях, что делает ее важным источником по социально-экономической и политической истории халифата IX—X вв. Наряду с описанием территории халифата К. и. Д. уделяет внимание и сопредельным землям и странам, в частности, он приводит, опираясь на источники конца VIII — начала IX в., данные о византийской армии и границах византийских фем. Кроме того, в книге К. и. Д. имеется рассказ об истории арабских завоеваний, основанный на информации арабского историка IX в. ал-Балазури. К. и. Д. принадлежат также дошедшие до нас два сочинения по теории литературы.

Ист. и Лит.: Bibliotheca Geographicorum Arabicorum / Ed. M. J. de Goeje. Lugduni Batavorum, 1889. Vol. VI; Heck P. L. The Construction of Knowledge in Islamic Civilization: Qudama b. Ja far and His Kitab al-Kharaj wa-Sina‘at al-Kitabah. Leiden, 2002; Qudamah Ibn Jafar. Al-Kharaj wa Sina at al-Kitabah. Baghdad, 1981; Shemesh A. B. Taxation in Islam (Translation of Qudamah bin Jafar’s Kitab al Kharaj). Vol. 2. Leiden, 1965.