КИНДИ
КИНДИ АЮУ ЮСУФ ЯКУБ ИБН ИСХАК - арабский философ и учёный-энциклопедист, первый крупный представитель арабо-мусульманского аристотелизма.
Почётное прозвище Философ арабов или Философ ислама. Родился в знатной семье, его отец был эмиром-наместником в Куфе при аббасидских халифах аль-Махди (правил в 775-785 годах) и Харуне ар-Рашиде. Образование получил, по-видимому, в Басре, а затем в Багдаде. Здесь он стал приближённым трёх халифов - аль-Мамуна (правил в 813-833 годах), аль-Мутасима (правил в 833-842 годах) и аль-Васика (правил в 842-847 годах), покровительствовавших философии и особенно мутазилитам. Кинди был учителем и другом сына аль-Мутасима - Ахмада, которому посвятил ряд трактатов. При аль-Мутаваккиле (правил в 847-861 годах) подвергся гонениям, разделив участь мутазилитов.
Средневековые арабские источники называют около 300 сочинений Кинди (сохранилось лишь немногим более десятой части), которые охватывали практически все области научного и философского знания того времени, в том числе логику, метафизику, богословие (калам), психологию, этику и политику, геометрию, астрономию и астрологию, теорию музыки, химию, фармакологию и медицину.
Активно участвовал в деятельности переводчиков из учреждённого аль-Мамуном «Дома мудрости», по его личному заказу была переведена «Метафизика» Аристотеля, а перевод «Теологии» Аристотеля он отредактировал и, по преданию, написал к этому сочинению комментарии. В противостоянии богословам-традиционалистам, отвергавшим греческую философию и науку как языческие и чуждые исламу, Кинди написал не дошедшее до нас «Увещание к философии» (вдохновлённое, по-видимому, «Протрептиком» Аристотеля) и адресованный аль-Мутасиму трактат «О первой философии» (т. е. метафизике) - самое значительное из сохранившихся его произведений.
Доминировавший в философской системе Кинди аристотелизм, сочетавшийся с идеями неоплатонизма (о Едином, о начале времени, о происхождении души и её посмертном восхождении в мир горний) и пифагореизма (о роли числовых и геометрических пропорций), приводился в соответствие с принципами исламского монотеизма, представленного учением мутазилитов. В отличие от последующих мусульманских аристотеликов Кинди не принял неоплатоническую концепцию эманации, отстаивая творение мира «из ничего», учил о превосходстве пророческого знания над философским.
Ряд трактатов Кинди получил известность на латинском Западе (в том числе «De intellectu» и «De quinque essentiis»), Кинди - первый арабский теоретик музыки, сохранились его «Большой трактат о сочинении мелодий», «Трактат о важнейших категориях в музыке», учебник «Сочинение мелодий и игра на лютне [уде]». Изучал ладовую и ритмическую организацию арабской музыки, воздействие музыки на психофизическое состояние человека; все музыкальные элементы объяснял на основе строя и акустических особенностей уда.
Сочинения:
Раса’ил ал-Кинди ал-фалсафиййа / Изд. М. А. Абу-Рида. Каир, 1950–1953. Ч. 1–2;
Избр. произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX–XIV вв. М., 1961. С. 41–132.