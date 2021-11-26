КАДИ
КАДИ - судья шариатского суда; титул высшего мусульманского духовенства в Российской империи и СССР.
1) судья шариатского суда, решающий споры между мусульманами и наказывающий правонарушителей. В теоретических вопросах кади исходил из общих норм мусульманского права (фикх), но на практике часто прибегал к местному обычаю (адат). Любое дело он разбирал единолично, стремясь склонить тяжущихся к мировой.
Решение кади считалось окончательным и обжалованию не подлежало. Суды кади появились при Халифате. В большинстве мусульманских стран они просуществовали до середины XIX века, когда на смену им пришли общегражданские суды по европейским образцам. В дореволюционной и ранней советской России суды кади действовали в районах традиционного распространения ислама до 1920-х годов.
2) Титул высшего мусульманского духовенства в системе муфтиятов Российской империи и СССР.