КАДИ

КАДИ - судья шариатского суда; ти­тул выс­ше­го му­суль­ман­ско­го ду­хо­вен­ст­ва в Российской им­пе­рии и СССР.

1) су­дья ша­ри­ат­ско­го су­да, ре­шаю­щий спо­ры ме­ж­ду му­суль­ма­на­ми и на­ка­зы­ваю­щий пра­во­на­ру­ши­те­лей. В тео­ре­тических во­про­сах кади ис­хо­дил из об­щих норм му­сульманского пра­ва (фикх), но на прак­ти­ке час­то при­бе­гал к ме­ст­но­му обы­чаю (адат). Лю­бое де­ло он раз­би­рал еди­но­лич­но, стре­мясь скло­нить тя­жу­щих­ся к ми­ро­вой.

Ре­ше­ние кади счи­та­лось окон­ча­тель­ным и об­жа­ло­ва­нию не под­ле­жа­ло. Су­ды кади поя­ви­лись при Ха­ли­фа­те. В боль­шин­ст­ве му­сульманских стран они про­су­ще­ст­во­ва­ли до середины XIX века, ко­гда на сме­ну им при­шли об­ще­ гра­ж­дан­ские су­ды по ев­ропейским об­раз­цам. В до­ре­во­лю­ци­он­ной и ран­ней советской Рос­сии су­ды кади дей­ст­во­ва­ли в рай­онах тра­диционного рас­про­стра­не­ния ис­ла­ма до 1920-х годов.

2) Ти­тул выс­ше­го му­суль­ман­ско­го ду­хо­вен­ст­ва в сис­те­ме муф­тия­тов Российской им­пе­рии и СССР.

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