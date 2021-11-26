«КАБУС-НАМЕ»
«КАБУС-НАМЕ» - первое известное прозаическое произведение на новоперсидском языке.
Cоздано в 1082-1083 году Унсуром аль-Маали Кей Кавусом (1021-1098 годы), принадлежавшим к эмирам династии Зийаридов, которая правила в каспийских провинциях Табаристана. «Кабус-наме» написана в жанре «княжьих зерцал» как наставление любимому сыну и наследнику Кей Кавуса Гилян-шаху и названа «Кабус-наме» («Книга Кабуса») в честь деда автора, правителя Гургана Зийарида Кабуса Ибн Вушмгира.
Состоит из вступления и 44 глав этико-дидактического характера, содержащих как общие наставления о способах справедливого правления и ведения победоносных войн, так и практические советы о правилах покупки коней и рабов, устройства семейной жизни, выборе профессии. Книга написана живым языком, включает множество исторических анекдотов, афоризмов, а также стихов, принадлежащих в основном перу автора.
О популярности «Кабус-наме» в Иране свидетельствует множество сохранившихся рукописей; она считается выдающимся памятником классической персидской прозы. В 1811 году Г. Ф. фон Диц сделал переложение «Кабус-наме» на немецкий язык, оказавшее большое влияние на творчество И. В. Гёте.
Издания:
Кабус-намэ / Пер., ст. и прим. Е. Э. Бертельса. 2-е изд. М., 1958;
Унсур аль-Маали Кей-Кавус. Кабус-наме. Тегеран, 1967