ИРАК ПЕРСИДСКИЙ

Ирак Персидский (араб. Ирак ал-Аджам, перс. Ирак-и Аджам; в европейских источниках также Ираки-Аджеми) — в арабо-персидской географической традиции, начиная с эпохи Халифата, область в Сев.-Зап. Иране , соответствует древней Мидии (перс. Мах, араб. ал-Джабал — «Гора» или ал-Джибал — «Горы»), с крупнейшими городами Хамадан, Динавар, Рей. Название возникло по противопоставлению с Ираком Арабским , от городов-лагерей которого — Басры и Куфы зависели мидийские округа после арабских завоеваний . С XI—XII вв. оно вытеснило преобладавшее ранее наименование «Джибал» и пользовалось широким хождением как самостоятельно (Ирак), так и в сочетании с прилагательным «Персидский» (Аджам — «Неарабский») и в конструкции «Два/Оба Ирака» (Иракан, или Иракайн) в эпоху Сельджукидов (одна из ветвей которых правила особым «султанатом Двух Ираков»), Хулагуидов (при которых И. П., наряду с Хорасаном, составлял ядро державы) и Тимуридов. При Сефевидах выделен в особый вилайет и, с переносом шахской резиденции сначала в Казвин , затем в Исфахан и ростом значения шиитских святынь Кума и Кашана, пользовался избирательным покровительством правящей династии, которое продолжилось при Каджарах , с утверждением столицы в Тегеране. После административно-территориальных реформ Реза-шаха Пехлеви термин вышел из употребления.