КИЙ

Легендарный прародитель восточно-славянского племени полян и основатель города Киев.

В этой ро­ли, по пре­да­нию, от­ра­зив­ше­му­ся в др.-рус. ле­то­пи­са­нии ру­бе­жа 11–12 вв. (в т. н. На­чаль­ном сво­де и «По­вес­ти вре­мен­ных лет»), К. вы­сту­па­ет вме­сте с млад­ши­ми брать­я­ми Ще­ком и Хо­ри­вом, а так­же се­ст­рой Лы­бе­дью. Ха­рак­тер и про­ис­хо­ж­де­ние пре­да­ния слу­жат пред­ме­том на­уч. дис­кус­сии. Оче­вид­но, что его ле­то­пис­ный ва­риант воз­ник в ре­зуль­та­те идео­ло­гич. пе­ре­ос­мыс­ле­ния (воз­мож­но, не­од­но­крат­но­го) пер­во­на­чаль­ной ос­но­вы. Ав­тор «По­вес­ти вре­мен­ных лет», по­ле­ми­зи­руя с рас­ска­за­ми о том, что К. был «пе­ре­воз­ни­ком» че­рез Днепр, ви­дел в К. пле­мен­но­го, ро­до­во­го кня­зя, ко­то­рый хо­дил в Царь­град (Кон­стан­ти­но­поль), при­нял «ве­ли­ку честь» от ви­зант. им­пе­ра­то­ра, на об­рат­ном пу­ти по­стро­ил на Ду­нае «гра­док мал», хо­тел в нём «сес­ти с ро­дом сво­им», но не смог там удер­жать­ся из-за про­ти­во­ре­чий с ме­ст­ны­ми жи­те­лями; был вы­ну­ж­ден вер­нуть­ся в Ки­ев, где и умер. От К. и его брать­ев про­изош­ли кня­зья, ко­то­рые «дер­жа­ли кня­же­нье» у по­лян. Ве­ро­ят­нее все­го, этот экс­курс о К.-кня­зе был не ча­стью пер­во­на­чаль­но­го уст­но­го пре­да­ния, а поя­вил­ся в ре­зуль­та­те «ого­су­дар­ст­вле­ния» его со­дер­жа­ния ле­то­пис­цем, ко­то­рый знал о су­ще­ст­во­ва­нии на Ду­нае во вре­ме­на К. «го­ро­ди­ща Ки­ев­ца». Яв­ная мо­ти­ви­ро­ван­ность это­го экс­кур­са де­ла­ет в рав­ной ме­ре ма­ло­ве­ро­ят­ны­ми и пред­по­ло­же­ния о К. как ис­то­рич. лич­но­сти – кня­зе ги­по­те­тич. «по­ля­но-рус­ско­го» про­то­го­су­дар­ст­вен­но­го об­ра­зо­ва­ния в Ср. По­днеп­ро­вье вре­мён ви­зант. имп. Юс­ти­ниа­на I (Б. А. Ры­ба­ков), и раз­но­об­раз­ные ми­фо­ло­гич. тол­ко­ва­ния, со­глас­но ко­то­рым Ду­най – это ре­ка, раз­де­ляю­щая цар­ст­ва жи­вых и мёрт­вых, а К. – пе­ре­воз­чик на ней, ана­лог греч. Ха­ро­на, и т. п. (А. С. Ща­ве­лёв). Труд­но так­же со­гла­сить­ся с бы­тую­щим ещё со вре­мён В. Н. Та­ти­ще­ва и А. Л. Шлё­це­ра убе­ж­де­ни­ем, буд­то пре­да­ние о К., его брать­ях и се­ст­ре сло­жи­лось под влия­ни­ем на­зва­ний ки­ев­ских уро­чищ («гор», т. е. ки­ев­ских хол­мов – Ще­ка­ви­ца и Хо­ре­ви­ца, ру­чья Лы­бедь) или да­же бы­ло со­став­ле­но од­ним из лето­пис­цев (В. Я. Пет­ру­хин). На­ли­чие у пре­да­ния о К. арм. ана­ло­га (на что ука­зал Н. Я. Марр) – ска­за­ния о по­строе­нии тре­мя брать­я­ми Куа­ром, Мел­те­ем и Хо­реа­ном го­ро­дов, на­зван­ных их име­на­ми, – не по­зво­ля­ет усом­нить­ся в до­с­та­точ­ной древ­но­сти по край­ней ме­ре двух из трёх имён брать­ев-ро­до­на­чаль­ни­ков – К. и Хо­ри­ва (арм. ска­за­ние за­фик­си­ро­ва­но в «Ис­то­рии Та­ро­на», ко­то­рая да­ти­ру­ет­ся вре­ме­нем от 6 до 10 вв.). Ве­ро­ят­но, ки­ев­ские и арм. ска­за­ния не­за­ви­си­мо друг от дру­га варь­и­ру­ют об­щую древ­нюю ос­но­ву, воз­мож­но иран­ско­го (ски­фо-сар­мат­ско­го) про­ис­хо­ж­де­ния, на что ука­зы­ва­ет, сре­ди про­че­го, от­сут­ст­вие убе­ди­тель­ных слав. эти­мо­логий для имён Щек, Хо­рив и Лы­бедь. В то же вре­мя рас­про­стра­нён­ность по­сес­сив­ных (при­тя­жа­тель­ных, об­ра­зо­ван­ных от име­ни) то­по­ни­мов Ки­ев, Кие­вец и др. по все­му слав. ареа­лу в дос­та­точ­ной сте­пе­ни удо­сто­ве­ря­ет су­ще­ст­во­ва­ние слав. лич­но­го име­ни Кий вне свя­зи с назв. г. Киев. Не­од­но­крат­ные по­пыт­ки объ­яс­нить назв. Кие­ва как про­ис­хо­дя­щее не от лич­но­го име­ни ис­точ­ни­ко­вед­че­ски не­со­стоя­тель­ны. Оче­вид­ная слав. эти­мо­ло­гия это­го име­ни (*kуjь – ду­бин­ка, мо­лот, жердь; род­ст­вен­но слав. *kov- – ко­вать) свя­зы­ва­ет его с бо­га­тым ми­фо­ло­гич. ас­со­циа­ция­ми об­ра­зом куз­не­ца (Вяч. Вс. Ива­нов, В. Н. То­по­ров), хо­тя и не со­всем по­нят­но, как он мо­жет быть свя­зан с ре­аль­но за­фик­си­ро­ван­ным пре­да­ни­ем о К. Наи­бо­лее пер­спек­тив­ным вы­гля­дит сбли­же­ние это­го пре­да­ния со сход­ны­ми зап.-слав. пре­да­ния­ми о про­сто­лю­ди­нах – ос­но­ва­те­лях ди­на­стий (польск. Пяс­те и чеш. Прже­мыс­ле), ти­по­ло­гич. бли­зость ко­то­рых под­чёр­ки­ва­ет­ся эти­мо­ло­ги­че­ски (польск. piast – пест, ко­ло­туш­ка) и ат­ри­бу­тив­но (по­сох Прже­мыс­ла). Т. о., впол­не ве­роят­но, что ле­то­пис­ное пре­да­ние о К. про­изош­ло от со­еди­не­ния не­ко­ей пер­во­на­чаль­ной ос­но­вы, свя­зан­ной с име­нем Кий (и, воз­мож­но, Лы­бедь), с имев­шим др. кор­ни мо­ти­вом трёх брать­ев – ос­но­ва­те­лей го­ро­дов.

Ис­торические источники:

Пол­ное со­б­ра­ние рус­ских ле­то­пи­сей. М., 1997–2000. Т. 1–3.

Автор статьи: На­за­рен­ко А. В.

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