КИЙ
Легендарный прародитель восточно-славянского племени полян и основатель города Киев.
В этой роли, по преданию, отразившемуся в др.-рус. летописании рубежа 11–12 вв. (в т. н. Начальном своде и «Повести временных лет»), К. выступает вместе с младшими братьями Щеком и Хоривом, а также сестрой Лыбедью. Характер и происхождение предания служат предметом науч. дискуссии. Очевидно, что его летописный вариант возник в результате идеологич. переосмысления (возможно, неоднократного) первоначальной основы. Автор «Повести временных лет», полемизируя с рассказами о том, что К. был «перевозником» через Днепр, видел в К. племенного, родового князя, который ходил в Царьград (Константинополь), принял «велику честь» от визант. императора, на обратном пути построил на Дунае «градок мал», хотел в нём «сести с родом своим», но не смог там удержаться из-за противоречий с местными жителями; был вынужден вернуться в Киев, где и умер. От К. и его братьев произошли князья, которые «держали княженье» у полян. Вероятнее всего, этот экскурс о К.-князе был не частью первоначального устного предания, а появился в результате «огосударствления» его содержания летописцем, который знал о существовании на Дунае во времена К. «городища Киевца». Явная мотивированность этого экскурса делает в равной мере маловероятными и предположения о К. как историч. личности – князе гипотетич. «поляно-русского» протогосударственного образования в Ср. Поднепровье времён визант. имп. Юстиниана I (Б. А. Рыбаков), и разнообразные мифологич. толкования, согласно которым Дунай – это река, разделяющая царства живых и мёртвых, а К. – перевозчик на ней, аналог греч. Харона, и т. п. (А. С. Щавелёв). Трудно также согласиться с бытующим ещё со времён В. Н. Татищева и А. Л. Шлёцера убеждением, будто предание о К., его братьях и сестре сложилось под влиянием названий киевских урочищ («гор», т. е. киевских холмов – Щекавица и Хоревица, ручья Лыбедь) или даже было составлено одним из летописцев (В. Я. Петрухин). Наличие у предания о К. арм. аналога (на что указал Н. Я. Марр) – сказания о построении тремя братьями Куаром, Мелтеем и Хореаном городов, названных их именами, – не позволяет усомниться в достаточной древности по крайней мере двух из трёх имён братьев-родоначальников – К. и Хорива (арм. сказание зафиксировано в «Истории Тарона», которая датируется временем от 6 до 10 вв.). Вероятно, киевские и арм. сказания независимо друг от друга варьируют общую древнюю основу, возможно иранского (скифо-сарматского) происхождения, на что указывает, среди прочего, отсутствие убедительных слав. этимологий для имён Щек, Хорив и Лыбедь. В то же время распространённость посессивных (притяжательных, образованных от имени) топонимов Киев, Киевец и др. по всему слав. ареалу в достаточной степени удостоверяет существование слав. личного имени Кий вне связи с назв. г. Киев. Неоднократные попытки объяснить назв. Киева как происходящее не от личного имени источниковедчески несостоятельны. Очевидная слав. этимология этого имени (*kуjь – дубинка, молот, жердь; родственно слав. *kov- – ковать) связывает его с богатым мифологич. ассоциациями образом кузнеца (Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров), хотя и не совсем понятно, как он может быть связан с реально зафиксированным преданием о К. Наиболее перспективным выглядит сближение этого предания со сходными зап.-слав. преданиями о простолюдинах – основателях династий (польск. Пясте и чеш. Пржемысле), типологич. близость которых подчёркивается этимологически (польск. piast – пест, колотушка) и атрибутивно (посох Пржемысла). Т. о., вполне вероятно, что летописное предание о К. произошло от соединения некоей первоначальной основы, связанной с именем Кий (и, возможно, Лыбедь), с имевшим др. корни мотивом трёх братьев – основателей городов.
Исторические источники:
Полное собрание русских летописей. М., 1997–2000. Т. 1–3.
Автор статьи: Назаренко А. В.
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