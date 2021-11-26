ИДРИСИДЫ

ИДРИСИДЫ - арабская династия, правившая в Дальнем Магрибе в 788-974 годах.

Ос­но­ва­тель ди­на­стии Ид­рис ибн Аб­дал­лах (788-791 годы или 792 год) был по­том­ком про­ро­ка Му­хам­ме­да (смотрите Ше­ри­фы) и ши­и­том по религиозным убе­ж­де­ни­ям. Он скрыл­ся в Маг­ри­бе от пре­сле­до­ва­ний Аб­ба­си­дов и был при­знан има­мом бер­бер­ски­ми пле­ме­на­ми. При их под­держ­ке Ид­рис ибн Аб­дал­лах соз­дал в 788 году эми­рат (има­мат) с цен­тром в городе Ва­ли­ли (Во­лю­би­лис), в 789 году за­ло­жил ря­дом с Ва­ли­ли город Фес, ко­то­рый его сын Ид­рис ибн Ид­рис (Ид­рис II, 792-828 годы) сде­лал сто­ли­цей и религиозным цен­тром.

В 808-828 годах Ид­рис ибн Ид­рис рас­ши­рил го­су­дар­ст­во, при­сое­ди­нив Тан­жер, Се­уту, Тлем­сен. Од­на­ко го­су­дар­ст­во бы­ло сла­бо цен­тра­ли­зо­ва­но и пред­став­ля­ло со­бой фе­де­ра­цию по­лу­ав­то­ном­ных го­ро­дов и про­вин­ций. При Му­хам­ма­де аль-Мус­тан­си­ре (828-836 годы) го­су­дар­ст­во рас­па­лось на удель­ные кня­же­ст­ва. В об­ста­нов­ке усо­биц сре­ди И. Фес был за­хва­чен Фа­ти­ми­да­ми (917 год, по др. дан­ным, 921 год), по­сле че­го в Даль­нем Маг­ри­бе раз­вер­ну­лась ожес­то­чён­ная борь­ба Фа­ти­ми­дов и пред­ста­ви­те­лей испанской вет­ви Омей­я­дов . Поль­зу­ясь их про­ти­во­бор­ст­вом, отдельные кня­зья-ид­ри­си­ды со­хра­ня­ли свои вла­де­ния до конца X века. От­да­лён­ные по­том­ки Идрисидов (Хам­му­ди­ды) ук­ре­пи­лись в му­сульманской Ис­па­нии и пра­ви­ли в Ма­ла­ге и Аль­хе­си­ра­се (1010-1057 годы).

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