ИДРИСИ На чтение: 1 минута

Идриси (ал-Идриси, Абу Абдаллах Мухаммад ибн Мухаммад ибн Абдаллах ибн Идрис ал-Хаммуди ал-Хасани) (1100—1165) — арабский ученый.

Автор географического сочинения «Отрада страстно желающего пересечь мир» (араб. «Нузхат ал-муштак фи-хтирак ал-афак», 1154), иногда именуемого «Географией» или «Книгой Рожера». Кроме этого сочинения, сохранился труд И. по фармакологии, а также отрывки стихов. И. происходил из обосновавшегося в Сеуте эмирского рода Алидов-Идрисидов, члены которого вели свое происхождение от ал-Хасана ибн ‘Али, внука пророка Мухаммада . Как потомок пророка, И. имел право носить титул аш-шариф («знатный», «благородный»), в связи с чем в арабской историографии географ обыкновенно известен под именем аш-Шариф ал-Идриси.

И. получил образование в Кордове — крупном культурном центре мусульманской Испании. Совершив ряд путешествий по странам Средиземноморья, главным образом, западного, И. надолго остановился в Палермо при дворе норманнского короля Сицилии Рожера II (1130—1154), по заказу которого и создал свой географический труд. После смерти Рожера II И. продолжал жить при дворе его сына и преемника Вильгельма I (1154—1166), а под конец жизни вернулся в Сеуту, где умер в 1165 году.

Покровительство Рожера II открыло перед И. широкие возможности для сбора сведений о разных странах, благодаря чему в его географическое сочинение вошли не только данные арабских географов IX—XI вв., но и многочисленные сообщения современных ему купцов, путешественников и паломников. По словам самого ал-И., он создал серебряный диск с изображением стран мира и книгу, содержащую описание обитаемой земли и карту мира. Серебряный диск, как предполагается, был разбит и расхищен в 1160, когда дворец Рожера II подвергся разорению.

Сохранилась описательная часть сочинения и относящиеся к ней карты отдельных областей ойкумены, составляющие в совокупности карту мира, которая не знает себе равных в средневековой исламской картографии по топонимической насыщенности (около 2500 топонимов). К настоящему времени выявлено 10 списков конца XIII—XVI вв., с разной полнотой передающих текст сочинения и его картографическую часть.

Труд И. стал известен в Европе, по крайней мере, с конца XVI в. В 1592 в Риме в типографии Медичи был опубликован полный текст сочинения по Парижской сокращенной редакции, а в 1619 в Париже появился латинский перевод этого издания, по ошибке озаглавленный «Geographia Nubiensis». В 1836—1840 вышел полный перевод сочинения на французский язык, выполненный французским дипломатом и востоковедом П. А. Жобером по одной из парижских рукописей. Дальнейшее изучение отдельных разделов сочинения ал-И. выявило многочисленные несовершенства этого перевода, который был признан специалистами непригодным для использования в научных целях. К настоящему времени опубликованы, переведены на различные европейские языки и прокомментированы отдельные части сочинения, касающиеся Африки, Испании, Италии и Сицилии, Сирии и Палестины, Индии, Средней Азии и Казахстана, стран Сев., Центральной, Вост. и Юго-Вост. Европы.

Наряду с подробным рассказом об исламских странах, а также о Сицилии, где географ жил и работал, в труде ал-И. содержится богатейший и порой уникальный материал о странах Зап., Сев., Центральной и Вост. и Юго-Вост. Европы, о тропической Африке, Китае и Индии. В рассказе о Вост. Европе И. упоминает о Руси, Кумании (см. Половцы ), Волжской Булгарии (см. Болгария Волжско-Камская ), описывает маршруты плавания вдоль берегов Северного Причерноморья, где географу были известны многие города Крыма . Ал-И. первым среди арабских географов упоминает р. Днепр и называет ряд древнерусских городов Поднепровья, приводит данные о городах Поднестровья, а также о Новгороде Великом.

Некоторые средневековые авторы приписывают И. второй географический труд, составленный им для Вильгельма I, — «Сад приязни и развлечение души» (араб. «Рауд ал-унс ва нузхат ан-нафс»), от которого сохранилось лишь несколько цитат. В XX в. в Стамбуле было обнаружено еще одно географическое сочинение ал-Идриси, которое представляет собой либо извлечение из «Сада приязни…», либо сокращенную редакцию «Нузхат ал-муштак».

Публ.: La Géographie d’Edrisi traduite de l’arabe en français d’après deux manuscrits de la bibliothèque du roi et accompagnée de notes par P. Amédée Jaubert. Paris, 1836—1840. T. I—II; Miller K. Mappae arabicae: Arabische Welt- und Länderkarten. Stuttgart, 1927. Bd. VI: Idrisi-Atlas; Al-Idrisi. Opus geographicum sive «Liber ad eorum delectationem qui terras peragrare studeant» / Ed. E. Cerulli et al. Neapoli–Romae, 1970—1984. Fasc. I—IX; Al-Idrisi. The Entertainment of Hearts and Meadows of Contemplation / Uns al-muhaj wa-rawd al-furaj / Ed. Fuat Sezgin. Frankfurt, 1984.

Лит.: Oman G. Al-Idrisi // The Encyclopaedia of Islam. 2nd ed. Vol. III. Leiden, 1971. P. 1032—1035; Maqbul A. S. Cartography of al-Sharif al-Idrisi // History of Cartography / Ed. by J. B. Harley, D. Woodward. Vol. II. Chicago–London, 1992. Book 1: Cartography in the Traditional Islamic and South Asian Societies. P. 156—174; Коновалова И. Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы: Текст, перевод, комментарий. М., 2006.