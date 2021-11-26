АД

Конспиративный кружок молодых революционеров-экстремистов, сложившийся внутри первой народнической организации «Земля и воля» начала 1860.

Ядро составляли выпускники Пензенской губернской гимназии, продолжавшие учебу в Московском университете: Н. Ишутин, Д. Юрасов, М. Загибалов, П. Ермолов и В. Федосеев. К ним примкнул и двоюродный брат Ишутина Д. Каракозов, учившийся в Казанском университете. Название кружка было связано с местом сбора его членов — злачным трактиром «Ад», располагавшимся в подвальном этаже дома между Грачевкой и Цветным бульваром. Поначалу установки группы не шли дальше просветительской и организационной работы в народе: устройства кооперативных организаций, образцовых хозяйств, читален и т. п. Но после поездки в 1865 Ишутина в Петербург, где он узнал о существовании Международного общества рабочих и Европейском революционном комитете, специализировавшемся на убийстве высоких правительственных особ, интересы все больше стали смещаться в сторону террористической деятельности. Идея цареубийства как средства устрашения правящего лагеря и побуждения его к социальным реформам наиболее сильный отклик нашла у Каракозова. Несмотря на несогласие остальных членов кружка с планом немедленной расправы с царем, 4 апреля 1866 он попытался убить Александра II, которого от пули спас мещанин О. Комиссаров. По приговору суда Каракозов был повешен, а Ишутин как главный вдохновитель покушения — приговорен к каторжным работам.

Автор статьи: И. В. Волкова.

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