ИБН РУШД, АБУ-ЛЬ-ВАЛИД МУХАММАД

Ибн Рушд (часто Ибн-Рошд, Аверроэс; лат. Averroes), Абу-ль-Валид Мухаммад (1126, Кордова — 11.12.1198, Марракеш) — арабский философ мусульманской Испании, представитель восточного перипатетизма, суннитский законовед, врач.

Служил кади в Севилье(с 1169) и Кордове(с 1171) и придворным врачом халифов Альмохадов Абу Якуба Юсуфа и аль-Мансур би-ллаха, при последнем из которых, по наущению улама маликитского мазбаха, ненадолго оказался в опале, а значительная часть его сочинений подверглась уничтожению. Незадолго до смерти был возвращен к альмохадскому двору в Марракеше.

Большинство философских произведений И. Р. — комментарии почти ко всем книгам «Органона» Аристотеля (кроме «Политики»), выдержанные в 3-х разных жанрах: свободный (авторский и комментаторский тексты не разделяются), средний (авторский текст цитируется и комментируется по параграфам), большой (авторский текст сохраняет собственную структуру, четко отделенную от комментария, — методика, воспринятая из толкования Корана и сунны ). Важнейший из его самостоятельных трудов — «Несостоятельность „Несостоятельности“» (Тахафут ат-тахафут; в западной традиции закрепился некорректный перевод «Опровержение опровержения») — представляет собой последовательную критику полемического трактата аль-Газали «Несостоятельность философов» (Тахафут ал-фаласифа).

Согласно И. Р., первоматерия и содержащееся в ней как возможность движение, которое слагается из возникновения, изменения и разрушения, несотворимы и неуничтожимы, а Божественное бытие совечно им и актом творения лишь превращает внутренне присущие материи формы в действительные. Вещественное же мироздание ограничено в пространстве, но бесконечно во времени, которое существует и доступно измерению только благодаря движению. Таким образом, строгая необходимость, царящая в природе, делает несостоятельным представление приверженцев калама о постоянном сверхъестественном вмешательстве в дела мироздания, а Бог — лишь перводвигатель космоса, связанный его законами и воздействующий на вещи через ряд промежуточных сфер (одушевленные небесные тела и т. д. — дань неоплатонизмуи исламской космологии).

Ввиду тесной связи телесного и духовного в человеке, бессмертие доступно ему не как личности, а как роду. Индивидуальный интеллект нуждается в чувственной ступени познания, из которой извлекает знание общего, и смертен, в противоположность высшему единому разуму, который воплощает преемственность всех существовавших на земле поколений и дает человечеству в его совокупности потенциальную возможность в любой момент созерцать абсолютную истину.

Отдавая приоритет в совершенствовании человеческой природы рациональному познанию перед аскетической практикой и мистическим экстазом, оригинальная философская система И. Р. противоречила господствовавшим в его время тенденциям в исламе . Разные способы постижения истины он классифицировал по типам мышления. Так, религиозные представления о творении из ничего, светопреставлении, воскресении из мертвых и загробной жизни соответствуют низшему, «аллегорически-образному» типу, свойственному «простонародью» (т. е. необразованной массе). Он противопоставляется «рациональному» типу, вырабатывающемуся естественным путем только у «избранных» (т. е. мыслящей элиты). Это впоследствии послужило основой для развивавшейся его последователями в средневековой Европе теории «двойственной истины» (зачастую неправомерно приписывавшейся ему самому). Социальные воззрения И. Р. характеризовались поиском путей к построению справедливого общества, продолжившим разработки его предшественников (в частности, Фараби ); специфической их чертой является особое внимание, которое он уделяет положению женщины, осуждая ее неравноправие. И. Р. является также автором ряда работ по медицине.

Труды И. Р., ни один из которых не может быть в полном смысле слова причислен к историческим, являются тем не менее важнейшими источниками для изучения интеллектуальной, а также социокультурной истории аль-Андалуса . В первую очередь это относится к комментариям к «Государству» Платона и «Рассуждению, выносящему решение относительно связи между мудростью и религиозным законом» (араб. Фасл ал-макал ва-такрир ма байна-ш-шариа ва-л-хикма мин ал-иттисал).

Учение И. Р. («Великого Комментатора») через латинские переводы его работ (прежде всего сделанные Михаилом Скотом в 1-й половине XIII в.) быстро проникло в романо-германский мир и легло в основу латинского аверроизма. Последний же своим открытым противостоянием католической схоластике (в частности, оправданием расхождения между философской и теологической истинами) подготовил фундаментальные сдвиги, во многом предопределившие последующее развитие мысли христианского Запада (Возрождение и Просвещение).

Соч.: Die Metaphysik des Averroes / Übers. von M. Horten. Halle, 1912; Horten M. Die Hauptlehren des Averroes nach seiner Schrift. Die Wiederlegung des Gazali. 1913; Averroes’ Tahafut al-Tahafut (The Incoherence of the Incoherence) / Transl. by S. van den Bergh. London, 1969; Опровержение опровержения / Пер. с араб. Киев, 1999.

Лит.: Ренан Э. Аверроэс и аверроизм / Пер. с фр. // Ренан Э. Собрание сочинений. Т. 8. Киев, 1902; Сагадеев А. В. Ибн Рушд (Аверроэс). М., 1973; Allard M. Le Rationalisme d’Averroès d’après une е`tude sur la crе`ation // Bulletin d’е`tudes orientales. XIV (1952—1954). Damas, 1955; Averroes and the Aristotelian Tradition: Sources, Constitution and Reception of the Philosophy of Ibn Rushd (1126—1198) / Ed. by J. A. Aertsen and G. Endress. Leiden, 1999; Bouyges P. M. Notes sur les philosophes arabes connus des latins au moyen âge. P. V — Inventaire des textes arabes d’Averroès. Beyrouth, 1922 (Melanges de l’Universitе` Saint-Joseph, t. 8, fasc. 1); Gauthier L. Ibn Rochd. Paris, 1948; Idem. La thе`orie d’Ibn Rochd (Averroès) sur les rapports de la religion et de la philosophie. Paris, 1909; Lasinio F. Studii sopra Averroe. Vol. I—V. Firenze, 1872—1874; Leaman O. Averroes and His Philosophy. Richmond, 1997; Multiple Averroes. Paris, 1978; ал-Аккад А. М. Ибн Рушд. Каир, 1957.