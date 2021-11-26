ИБН ХОРДАДБЕХ, АБУ-Л-КАСИМ УБАЙДАЛЛАХ ИБН АБДАЛЛАХ

Ибн Хордадбех, Абу-л-Касим Убайдаллах ибн Абдаллах (IX в.) — арабский ученый.

Автор книг по истории, генеалогии, астрономии, кулинарии и музыке, известных лишь по названиям и цитатам, а также географического сочинения «Книга путей и государств» («Китаб ал-масалик ва-л-мамалик»), которое пользовалось большой популярностью в арабской литературе X—XVI вв. И. Х. происходил из знатной иранской семьи, получил хорошее образование и был крупным чиновником — занимал пост начальника почты сначала в обл. Джибал, на северо-западе современного Ирана, а затем в Самарре и Багдаде.

«Книга путей и государств» открывается небольшим посвящением, за которым следуют общие сведения о Земле, указание киблы жителей различных стран, описание административного деления Ирака, а также сведения о титулах владык Земли. Основную часть описания занимает перечисление дорожников, относящихся к территории Халифата , где И. Х. рассказывает о путях, которые вели из Багдада — являющегося пространственным центром повествования, — в Среднюю Азию, Индию и Китай, Сев. Африку и Испанию, Византию и Закавказье, Аравию. После характеристики маршрутов по Аравийскому полуострову, завершающей описание южных областей Земли, говорится, сколько всего почтовых дорог имеется на территории Халифата — 930. После этого он обращается к характеристике трансконтинентальных путей еврейских купцов ар-разанийа и купцов-русов, а затем переходит к заключительному разделу своей книги — описанию чудес и диковинок Земли. И. Х. говорит о двух маршрутах, использовавшихся купцами-русами, которых он называет «видом» (джинс) славян . Первый путь шел из окраинных славянских земель к «Румийскому морю», во владения Византии. Второй маршрут вел по «Танису — реке славян» в хазарский город Хамлидж и в Каспийское море, где русы высаживались со своими товарами «на любом берегу», а иногда доходили оттуда до самого Багдада, пользуясь в пути услугами славянских евнухов, служивших им переводчиками. Согласно И. Х., купцы-русы утверждали, что они христиане и на территории халифата платили джизью .

До наших дней дошли два списка и один фрагмент «Книги путей и государств», представляющие краткую и более пространную редакции сочинения. Однако у более поздних авторов есть ссылки на данные И. Х., отсутствующие во всех сохранившихся рукописях его сочинения. Поэтому считается, что обе имеющиеся в нашем распоряжении редакции являются сокращенным вариантом «Книги путей и стран». Вопрос о времени составления «Книги путей и государств», обсуждаемый в науке еще с прошлого века, остается и по сей день дискуссионным. Судя по составу доступных нам списков, И. Х. работал над своим сочинением на протяжении многих лет — с 840-х по конец 880-х и оставил две его версии, одна из которых — представленная списком краткой редакции — была создана в 840-х, а вторая — пространный вариант — в 880-х. Сообщение И. Х. о путях купцов-русов присутствует в обоих списках и, таким образом, может быть датировано, самое позднее 840-ми. Некоторые ученые относят это известие И. Х. к более раннему времени — 830-м или даже к началу IX в.

Публ.: Bibliotheca geographorum arabicorum / Ed. M. J. de Goeje. Lugduni Batavorum, 1889. T. VI; Ибн Хордадбех. Книга путей и стран / Пер. с араб., коммент., исслед., указ. и карты Наили Велихановой. Баку, 1986.

Лит.: BosworthC. E. Ebn Kordādbeh, Abu’l-Qāsem ʼObayd-Allāh // Encyclopaedia Iranica. 1998. Vol. VIII. Fasc. 1. P. 37—38.