ИБН АЛЬ-ДЖАУЗИ АБУ-ЛЬ-ФАРАДЖ

ИБН АЛЬ-ДЖАУЗИ АБУ-ЛЬ-ФАРАДЖ ДЖАМАЛ АД-ДИН АБД АР-РАХМАН ИБН АЛИ - хан­ба­лит­ский пра­во­вед, богослов, историк, оратор.

Ро­дил­ся в за­жи­точ­ной се­мье мед­ни­ка и по­лу­чил фун­даментальное об­ра­зо­ва­ние, изу­чив ши­ро­кий круг тра­диционных дис­ци­п­лин от тол­ко­ва­ния Ко­ра­на и ха­ди­сов до тео­рии дис­пу­та. С 1161 года воз­гла­вил при­двор­ную ме­четь ха­ли­фа аль-Мус­танд­жи­да, два, а за­тем пять мед­ре­се в Ба­гда­де. При ва­зи­рах Ибн Ху­бай­ре и Ибн Юну­се Ибн аль-Джаузи ор­га­ни­зо­вал пре­сле­до­ва­ния шии­тов. При­ход к вла­сти ха­ли­фа ан-На­си­ра (1180-1225 годы), ва­зи­ром ко­то­ро­го стал ши­ит Ибн аль-Кас­саб, по­влёк ссыл­ку Ибн аль-Джаузи в Ва­сит (1194 год), где он 5 лет про­вёл в тюрь­ме и был ос­во­бо­ж­дён лишь бла­го­да­ря за­ступ­ни­че­ст­ву ма­те­ри ха­ли­фа.

Ибн аль-Джаузи при­над­ле­жит бо­лее 200 со­чи­не­ний, вклю­чая «аль-Мун­таз­зам» по ис­то­рии Ха­ли­фа­та (т. 10), био­гра­фии (ма­на­киб) че­ты­рёх «пра­вед­ных ха­ли­фов», ас­ке­тов и су­фи­ев ран­не­го ис­ла­ма. Борь­ба Ибн аль-Джаузи с «не­до­пус­ти­мы­ми нов­ше­ст­ва­ми» (би­да) в ис­ла­ме , пре­ж­де все­го с край­но­стя­ми су­физ­ма, от­ра­зи­лась в его по­ле­мических трак­та­тах «Тал­бис Иб­лис», «Сайд аль-ха­тир» и «Замм аль-ха­ва». Как рев­ни­тель ис­лам­ско­го тра­ди­цио­на­лиз­ма, Ибн аль-Джаузи и его мно­го­численные уче­ни­ки сыг­ра­ли за­мет­ную роль в рас­цве­те хан­ба­лиз­ма в 1160-1180-е годы.