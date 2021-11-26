ИБН АЛЬ-ДЖАУЗИ АБУ-ЛЬ-ФАРАДЖ
ИБН АЛЬ-ДЖАУЗИ АБУ-ЛЬ-ФАРАДЖ ДЖАМАЛ АД-ДИН АБД АР-РАХМАН ИБН АЛИ - ханбалитский правовед, богослов, историк, оратор.
Родился в зажиточной семье медника и получил фундаментальное образование, изучив широкий круг традиционных дисциплин от толкования Корана и хадисов до теории диспута. С 1161 года возглавил придворную мечеть халифа аль-Мустанджида, два, а затем пять медресе в Багдаде. При вазирах Ибн Хубайре и Ибн Юнусе Ибн аль-Джаузи организовал преследования шиитов. Приход к власти халифа ан-Насира (1180-1225 годы), вазиром которого стал шиит Ибн аль-Кассаб, повлёк ссылку Ибн аль-Джаузи в Васит (1194 год), где он 5 лет провёл в тюрьме и был освобождён лишь благодаря заступничеству матери халифа.
Ибн аль-Джаузи принадлежит более 200 сочинений, включая «аль-Мунтаззам» по истории Халифата (т. 10), биографии (манакиб) четырёх «праведных халифов», аскетов и суфиев раннего ислама. Борьба Ибн аль-Джаузи с «недопустимыми новшествами» (бида) в исламе, прежде всего с крайностями суфизма, отразилась в его полемических трактатах «Талбис Иблис», «Сайд аль-хатир» и «Замм аль-хава». Как ревнитель исламского традиционализма, Ибн аль-Джаузи и его многочисленные ученики сыграли заметную роль в расцвете ханбализма в 1160-1180-е годы.