ГАЗИ
ГАЗИ - в средние века участник войн мусульман с немусульманскими народами («неверными»).
От арабского «газа» - совершать поход, набег. С конца IX века в Халифате возникли отряды Гази-добровольцев, сыгравшие важную роль в защите границ «земель ислама» и в противостоянии Халифата Византии.
Второе значение: в XVI-XX века почетный титул мусульманских деятелей, предводительствовавших или отличившихся в войнах с «неверными», а также способствовавших расширению территории, на которой исповедуют ислам. Входил в титулатуру мусульманских правителей, особенно часто - османских султанов. В XX веке титул Гази был присвоен М.К. Ататюрку (1921 год); упразднён в Турции в 1934 году.