ГАЗИ

ГАЗИ - в сред­ние ве­ка уча­ст­ник войн му­суль­ман с не­му­суль­ман­ски­ми на­ро­да­ми («не­вер­ны­ми»).

От арабского «га­за» - со­вер­шать по­ход, на­бег. С конца IX века в Ха­ли­фа­те воз­ник­ли от­ря­ды Гази-доб­ро­воль­цев, сыг­рав­шие важ­ную роль в за­щи­те гра­ниц «зе­мель ис­ла­ма» и в про­ти­во­стоя­нии Ха­ли­фа­та Ви­зан­тии .

Второе значение: в XVI-XX века почетный ти­тул му­сульманских дея­те­лей, пред­во­ди­тель­ст­во­вав­ших или от­ли­чив­ших­ся в вой­нах с «не­вер­ны­ми», а так­же спо­соб­ст­во­вав­ших рас­ши­ре­нию тер­ри­то­рии, на ко­то­рой ис­по­ве­ду­ют ис­лам. Вхо­дил в ти­ту­ла­ту­ру му­сульманских пра­ви­телей, осо­бен­но час­то - ос­ман­ских сул­та­нов. В XX веке ти­тул Гази был при­сво­ен М.К. Ата­тюр­ку (1921 год); уп­разд­нён в Тур­ции в 1934 году.

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