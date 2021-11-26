ДЖУНД

Джунд — термин, первоначально служивший для наименования военных округов, на которые мусульмане разделили завоеванную ими Сирию.

При халифе Омаре I (634–644) были образованы четыре округа — Хомс, Дамаск, Иордания и Палестина, границы которых примерно соответствовали бывшим византийским военным округам. При омейядском халифе Йазиде I (680–683) в Халебском регионе был создан пятый, Киннасринский округ. Впоследствии аббасидский халиф Харун ар-Рашид (786—809) выделил из него пограничные районы и укрепленные города. Членами Д. были арабы, получавшие за свою службу денежное содержание и земельные пожалования. С течением времени в исламском мире термин «Д» стал употребляться в значении «войско», «воинская часть», «армия».