ДЖИЛАНИ, АБД АЛЬ-КАДИР АЛЬ-ДЖИЛАНИ (АЛЬ-ГИЛАНИ)
ДЖИЛАНИ, АБД АЛЬ-КАДИР АЛЬ-ДЖИЛАНИ (АЛЬ-ГИЛАНИ) - суфийский шейх и проповедник.
С 1095 года изучал в Багдаде право у ханбалитов Абу-ль-Вафа ибн Акила (ум. 1119) и Абу-с-Саида аль-Мубарака аль-Мухаррими (ум. 1133), приобщившего Джилани к суфизму и сделавшего его своим преемником.
Позднее долго скитался в пустынях Южного Ирака; в 50 лет вернулся в Багдад, где преподавал Коран, хадисы и право в перешедшем к нему от альМухаррими медресе. Прославился как ханбалитский проповедник. Его публичные лекции привлекали учеников из разных областей Халифата.
Для Джилани и его многочисленной семьи (у него было 49 сыновей) построили резиденцию (рибат). Джилани не создал своего пути в суфизме. Братство кадирийя, названное в честь Джилани, считает его своим основателем, но в действительности оно было создано потомками Джилани в середине XIII века или в XIV веке. Джилани - чтимый святой. Его мавзолей в Багдаде - одна из святынь народного ислама.