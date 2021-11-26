ДРУЗЫ

ДРУЗЫ - этноконфессиональная община, близкая исмаилитам, от которых она отделилась в начале XI века.

Друзы ве­рят в пе­ре­се­ле­ние душ и во­пло­ще­ние еди­но­го Бо­га в лю­дях, в по­след­ний раз - в ха­ли­фе аль-­Ха­ки­ме (996-1021 годы; смотрите Фа­ти­ми­ды). Вме­сте с Бо­гом в мир вся­кий раз яв­ля­ет­ся со­вер­шен­ней­ший че­ло­век, на­зы­вае­мый друзами Ми­ро­вым Ра­зу­мом. Чис­ло душ не­из­мен­но. Обо­же­ст­вив­ший аль-Ха­ки­ма ис­маи­лит Му­хам­мед ад-Да­ра­зи (умер около 1019 года), по име­ни ко­то­ро­го на­зва­на об­щи­на, не был при­знан ею.

Друзы на­зы­ва­ют се­бя «еди­но­бож­ни­ка­ми» (аль-­му­ва­хид­дун) и ве­дут ле­то­ис­чис­ле­ние с 1017 года, ко­гда Хам­за ибн Али на­чал раз­ра­бот­ку их док­три­ны, за­вер­шён­ную в основном ас-Сай­и­дом Аб­дал­ла­хом ат-Та­ну­хи (1417-1479 годы). Пись­ма Хам­зы, его уче­ни­ков Ба­ха ад-Ди­на аль-Мук­та­ны и Ис­маи­ла ат-­Та­ми­ми со­ста­ви­ли Свя­щен­ное Пи­са­ние друзов - «По­сла­ния Муд­ро­сти» (араб. Ра­са­иль аль-хик­ма). Уче­ние друзов эзо­те­рич­но и из­вест­но лишь по­свя­щён­ным (ук­каль) обое­го по­ла, со­би­раю­щим­ся в ночь с чет­вер­га на пят­ни­цу на бо­го­слу­же­ния в ке­льи (халь­ва). Ук­каль но­сят осо­бую оде­ж­ду и бе­лые тюр­ба­ны. Они из­би­ра­ют сре­ди се­бя выс­ших религиозных ав­то­ри­те­тов - «со­вер­шен­ных» (ад­жа­вид), а так­же их гла­ву (шейх аль-акль). Боль­шин­ст­во друзов - «не­ве­дую­щие» (джух­халь), до­пус­кае­мые на ве­чер­ние бо­го­слу­же­ния по чет­вер­гам в об­щих со­б­ра­ни­ях (мад­жа­лис).

Об­щи­ны друзов замк­ну­ты, им при­су­щи эн­до­га­мия, ор­то­ку­зен­ные бра­ки, еди­но­бра­чие. За­ни­ма­ют­ся в основном зем­ле­де­ли­ем, про­жи­ва­ют в Ли­ва­не, Западной Си­рии, Из­раи­ле и Иор­да­нии. В сред­ние ве­ка и в Но­вое вре­мя друзы кон­тро­ли­ро­ва­ли часть гор­но­го Ли­ва­на, в 1840-1860-х годах вое­ва­ли с ма­ро­ни­та­ми. Друзы влия­ют на по­ли­тическую жизнь Ли­ва­на че­рез свою фрак­цию в пар­ла­мен­те и Про­грес­сив­но-со­циа­ли­стическую пар­тию.

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