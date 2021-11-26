ДРУЗЫ
ДРУЗЫ - этноконфессиональная община, близкая исмаилитам, от которых она отделилась в начале XI века.
Друзы верят в переселение душ и воплощение единого Бога в людях, в последний раз - в халифе аль-Хакиме (996-1021 годы; смотрите Фатимиды). Вместе с Богом в мир всякий раз является совершеннейший человек, называемый друзами Мировым Разумом. Число душ неизменно. Обожествивший аль-Хакима исмаилит Мухаммед ад-Дарази (умер около 1019 года), по имени которого названа община, не был признан ею.
Друзы называют себя «единобожниками» (аль-мувахиддун) и ведут летоисчисление с 1017 года, когда Хамза ибн Али начал разработку их доктрины, завершённую в основном ас-Сайидом Абдаллахом ат-Танухи (1417-1479 годы). Письма Хамзы, его учеников Баха ад-Дина аль-Муктаны и Исмаила ат-Тамими составили Священное Писание друзов - «Послания Мудрости» (араб. Расаиль аль-хикма). Учение друзов эзотерично и известно лишь посвящённым (уккаль) обоего пола, собирающимся в ночь с четверга на пятницу на богослужения в кельи (хальва). Уккаль носят особую одежду и белые тюрбаны. Они избирают среди себя высших религиозных авторитетов - «совершенных» (аджавид), а также их главу (шейх аль-акль). Большинство друзов - «неведующие» (джуххаль), допускаемые на вечерние богослужения по четвергам в общих собраниях (маджалис).
Общины друзов замкнуты, им присущи эндогамия, ортокузенные браки, единобрачие. Занимаются в основном земледелием, проживают в Ливане, Западной Сирии, Израиле и Иордании. В средние века и в Новое время друзы контролировали часть горного Ливана, в 1840-1860-х годах воевали с маронитами. Друзы влияют на политическую жизнь Ливана через свою фракцию в парламенте и Прогрессивно-социалистическую партию.