БЕДРЕДДИН Махмуд Симавналы

Суфийский шейх, мыслитель, оказавший значительное влияние на общественную жизнь позднесредневекового мусульманского Востока.

Родился в семье кадия , обучался в медресе Эдирне, Коньи, Каира, изучал богословие, логику, философию. В Каире увлекся суфийскими доктринами, после смерти своего идейного наставника шейха Ахлати занял его место.

Обрел широкую популярность благодаря своим религиозно-философским трактатам, в которых проповедовал идеи пантеизма , братства людей вне зависимости от их религиозных убеждений, порицал социальное и имущественное неравенство.

После нашествия Тимура вернулся на родину, где шла борьба за султанский престол между сыновьями Баязида I, и принял предложение одного из претендентов, Мусы Челеби, занять высший судейский пост кадиаскера. После поражения Мусы и прихода к власти Мехмеда I Б. оказался в ссылке в Изнике. Здесь он создал наиболее известный труд «Варидат» и одновременно готовил учеников к выступлению против существовавших в стране порядков. Организованное им и его последователями восстание развернулось в 1415—1416, охватив ряд районов Западной Анатолии и Балкан, но было подавлено, а сам Б. схвачен и казнен.

Несмотря на преследования приверженцев шейха идеи Б. получили широкое распространение в среде османских суфийских братств, в том числе бекташей . Уже в XX в. они легли в основу поэмы Н. Хикмета, который придал взглядам Б. ярко выраженную классовую направленность, созвучную идеям «Манифеста коммунистической партии».

Дополнительная литература:

Еремеев Д. Е., Мейер М. С. История Турции в Средние века и Новое время. М., 1992;

История Османского государства, общества и цивилизации. В 2 т. Т. 1. История Османского государства и общества. М., 2006;

Тверитинова А. С. К вопросу об изучении первого антифеодального крестьянского восс­тания в средневековой Турции // Византийский временник. 1956. № 11. С. 200—224.

Автор статьи: М. С. Мейер.

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