БАГДАД

Один из древнейших городов арабского Востока.

Построен халифом Абу Джафаром аль-Мансуром (Победоносным) в 762—763 в качестве столицы Аббасидов халифат а на месте персидской деревни Багдад («Сук Багдад», т. е. рынка Багдад, издревле располагавшегося в уютной долине с сетью речных проток, соединявших Тигр и Евфрат). Первоначально назывался Мадинат ас-Салям (Город мира). Это название не прижилось, и главный город халифата стали называть Б. Он строился как неприступная цитадель в форме защищенного стенами, каналами и рвами круга, в пределах которого были расположены халифский дворец, большая мечеть и правитель­ственные ведомства ( «диваны» ). Вокруг цитадели размещались военные лагеря, рынки, кварталы ремесленников и торговцев. Для безопасности на ночь городская стража запирала эти кварталы.

По мере становления могущества династии Аббасидов Б. превратился в центр политической, религиозной, интеллектуальной и экономической жизни халифата. В 827 халиф аль-Маамун создал в Б. Дом Мудрости (Бейт аль-хикма). Он представлял собой объединение переводчиков с греческого на арабский научных сочинений по математике, астрономии, медицине, трудов по астрологии и алхимии, философии и логике. При Доме была богатая библиотека (Хизанат аль-хикма). В 945 Б. взяли штурмом войска горцев-дейлемитов под руководством шиитской династии Буидов (945—1056). Светской власти халифов пришел конец (с этого момента они лишь исполняют функции духовных владык), как и самому халифату. К середине XI в. Б. выходит из-под контроля буидских султанов, и халиф, опираясь на горожан-суннитов, вновь ненадолго обретает реальную силу. В 1055 город захватило войско Великого сельджука Тугрил-Бека. Господство сельджукидов также оказалось недолговечным, и уже при халифе ал-Мустади (1170—1180) Багдадский халифат вновь на короткое время обрел независимость. В 1258 30-тысячное монгольское войско под командованием Хулагу-хана после недолгой осады ворвалось в Б., перебив за 40 дней почти всех местных жителей, за исключением христиан и иудеев. Большая часть города сгинула в пламени пожаров.

С этого момента Б. надолго становится разменной картой в военных кампаниях новых владык региона. В 1393 и 1401 город был захвачен и жестоко разграблен ордами Тимура , затем в 1534 его заняли войска Сулеймана I, включив в состав Осман­ской империи — самой могущественной державы Востока того времени. В 1623—1638 Б. находился в руках Сефевидов, правителей Ирана. С 1638 по 1917 Б. был центром одной из многочисленных провинций Османской империи — Багдадского вилайета. В 1917 на место османской администрации пришла английская. В 1920 в Ираке началось национальное восстание, целью которого было обретение независимости. Б. стал ареной ожесточенных уличных боев между иракцами и англичанами. Англичане утопили восстание в крови и, не желая допустить повторения подобных событий, сменили форму своего правления в Ираке.

В 1921 было провозглашено подмандатное Королев­ство Ирак. Спустя 9 лет Ирак обрел формальную независимость, вступив в Лигу Наций , но на деле продолжал оставаться британской колонией. С 1930 Б. вновь обрел статус ключевого центра как иракской, так и региональной политики. В 1936 в нем произошел переворот Бакра Сидки и Хикмет Сулеймана, в 1941 — антианглийский государственный переворот Рашида Али аль-Гайлани, в 1948 — новое антибританское восстание, в 1955 — оформлен Багдадский пакт . В ночь с 13 на 14 июля 1958 националистически настроенные военные под руководством Абд аль-Керима Касема и Абд ас-Саляма Арефа захватили важнейшие объекты города, включая королевский дворец, убив короля Фейсала II, регента Абду аль-Илаха и других членов королевской семьи. Спустя несколько дней та же участь постигла премьер-министра Нури Саида.

По итогам революции Ирак был объявлен республикой. С 1958 по 2003 Б. интенсивно строился и развивался, став одним из красивейших городов современного Востока. Американская оккупация Ирака в 2003 превратила Б. в зону ожесточенных боев между повстанцами, силами международной коалиции и иракскими армией и полицией. Город оказался отброшен в своем развитии на многие десятилетия назад.

Автор статьи: С. Ю. Серегичев.

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