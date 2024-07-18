Арабский халифат и его распад. Конец единства После смерти пророка Мухаммада в 632 году исламской общине потребовалось избрать нового лидера, в результате чего появился новый титул – халиф, то есть преемник, совмещавший функции и полномочия светского и религиозного руководителя. С тех пор все последующие исламские империи, чьи монархи претендовали на главенство в исламском мире, именовали своё государство халифатом. Это была новая политическая система, мусульманская теократия. Фундаментом халифата и его идеологией стал ислам, а все житейские и политические аспекты регулировались в соответствии с религиозным законодательством.

Правление Усмана. Конец единства

Усман ибн Аффан встал на путь преобразований. Надо сказать, что для государства, в основе которого находится религия и религиозное право, важным является сохранения источника этого права. До Усмана аяты Корана передавались через устную форму. Он провёл кодификацию Корана, в результате которой из семи известных вариантов прочтения Корана был оставлен только один. Единый текст, написанный на курайшитском диалекте арабского языка, Усман поручил распространить во всех крупных городах халифата, а иные версии – уничтожить во избежание конфликтов. Но уже скоро перед мусульманами возникла новая проблема. Возрос сепаратизм крупных арабских поселений за пределами самой Аравии,наместники новых земель обрели политическую и военную силу, из-за чего одного только авторитета халифа было уже недостаточно для поддержания целостности государства и послушания подданных. Начались брожжения, которые не без труда приходилось подавлять силой оружия. Желая укрепить свою власть на новых территориях, Усман стал назначать своих родственников на различные посты, игнорируя роль и авторитет других мусульман, которые так же хотели быть вовлечены в управление халифатом. В начале мая 656 года группа мятежников из Ирака и Египта осадила дом халифа в Медине и потребовала его отречения. В результате этих интриг халиф был убит.

Исламская междоусобица

Убийство халифа положило конец периоду единства мусульманской общины и послужило началом длительного периода междоусобной войны, которая в перспективе образовала цивилизационную пропасть между двумя сформировавшимися течениями ислама. После смерти Усмана свои права стать халифом выдвинул Али, однако и здесь он встретил сопротивление. Родственник Усмана и наместник Сирии, Муавия, без оснований обвинил Али в попустительстве смерти халифа. Теперь умма разделилась. Против Али стали сподвижники пророка Талха и аз-Зубайр, которые были поддержаны любимой женой Мухаммада Аишей. В декабре 656 года Али разгромил своих противников в сражеении под Басрой, в результате чего Талха и аз-Зубайр пали в бою. Аиша была отправлена в Медину.

Боевые действия продолжались, однако мятежники, стремясь вернуть умму к мусульманскому единству, предложили переговоры. После переговоров решение о том, кто теперь достоин быть халифом, было возложено на двух сподвижников пророка. Они оба отвергли кандидатуру Али, при этом за Муавию высказался только его представитель. Но не этот третейский суд решил судьбу Али, а то, что после заключения перемирия противники кандидатуры Муавии осудили Али за его попытку найти компромисс. Они покинули Али и стали называться хариджитами, то есть ушедшими. В их взглядах отражались главным образом чаяния большинства мусульман, в особенности из числа новообращенных из числа жителей Ирака, которые были недовольны усилением социальной несправедливости в мусульманской общине. В исламе они находили призывы к равенству и справедливости и считали, что халифат может возглавить любой мусульманин, которого изберёт умма. С этого момента повсеместно развернулась борьба между противниками и сторонниками Али, которому удалось разгромить силы хариджитов в Ираке. Однако в январе 661 года халиф был убит своими политическими противниками. Несмотря на это, его дело продолжили другие мусульмане, образовавшие партию Али (шиа Али), из которой и вышли шииты. Им же противостояли сунниты, следовавшие жизнеописанию пророка Мухаммада и опиравшиеся на него во всех житейских и политических вопросах.

Омейядский халифат

Али на престоле халифата наследовал Муавия, основавший династию Омейядов. Отныне центром страны стала не Аравия, а Сирия. Столицей халифата стал Дамаск. Приведя в порядок тыл, Муавия продолжил распространять власть халифата на других землях. К концу VIII века Омейяды на западе захватили Северную Африку вплоть до Гибралтарского пролива. В 710-х годах арабы ступили на земли Пиренейского полуострова, где находилось ослабленное ввиду ряда внутренних и внешних конфликтов Королевство вестготов. К концу десятилетия оно почти полностью было завоёвано арабами, которые двинулись дальше на север, но были остановлены силами франков. На востоке же границы халифата достигли Индии. Омейядский халифат с переменным успехом вёл долгую войну с хазарами за владение Кавказом, но уже в 730-е годы сумел в очередной раз взять крепость Дербент и сделать его основным военным и миссионерским форпостом ислама на севере. Одинаково желая сохранить целостность государства и сохранить мир с окраинами, Омейяды провели административную реформу халифата, разделив его на полу-автономые области — эмираты. Ими управляли эмиры, многие из которых впоследствии всё же сумели, используя различные противоречия, выделиться в отдельные государства. Так, например, в 756 году пиренейские земли стали независимым Кордовским эмиратом.

Аббасиды и упадок арабского халифата

К тому моменту Омейядов сменила новая династия ― Аббасиды, которые пришли к власти в результате очередной внутриисламской междоусобицы. Столица государства была перенесена в иракский Багдад, ввиду чего этот период халифата известен в историографии как Багдадский халифат. Аббасиды оказались в противоречии с шиитами, большинство из которых поддерживали их в войне против Омейядов, поскольку обе группы заявляли о своей легитимности исходя из своих семейных уз с Мухаммедом. Придя к власти, новая династия отказалась от любой поддержки шиитских групп в пользу суннитского ислама. И хотя арабы продолжили свои завоевания в Европе и Средней Азии, при новой династии заметно усилился процесс децентрализации и распада государства, в результате чего халифат распался на ряд типичных феодальных государств, властители которых стали заниматься столь обыденными для средневековья вопросами передела земель. Уже при воцарении новой династии отделилась Испания.

Семья Омейядов, не смирившаяся с поражением, взяла власть в Пиренеях и вернула себе титул халифа в 929 году, объявив Кордовский халифат. Династия Аббасидов потеряла свою власть над большей частью мусульманского государства к первой половине десятого века. Параллельно с этим в Северной Африке образовался шиитский Фатимидский халифат. Вскоре после этого берберские хариджиты основали независимое государство в Северной Африке в 801 году. В течение полувека различные семьи, как Идрисиды в Магрибе и Аглабиды в Ифрикии, а вскоре и Тулуниды и Икшидиды в Мисре, стали фактически независимыми феодалами в Африке. Авторитет Аббасидов начал резко падать во время правления халифа Ар-Ради Биллаха в первой половине X века, когда военачальники из числа тюрок приобрели фактическую независимость. Даже провинции, близкие к Багдаду, начали стремиться к сепарированию и местному династическому правлению. Кроме того, Аббасиды вновь и вновь оказывались в состоянии войны с заклятыми врагами – Омейядами. Смертельный удар Аббасидам нанесли в XIII веке монголы, которые вторглись в халифат и предали Багдад огню. Халиф Аль-Мустасим был схвачен и вынужден смотреть, как убивают его подданных и разграбляют его столицу. Боясь проливать кровь халифа, монголы задушили Аль-Мустасима, казнили большую часть его семьи, а сына и дочь взяли в рабство. В 1261 году, после опустошения Багдада монголами, феодалы Египта – мамлюки – восстановили халифат Аббасидов в Каире. Халифы Аббасидов в Египте продолжали сохранять свою власть, но она ограничивалась религиозными вопросами. Остаток былого аббасидского величия, халифат в Каире просуществовал вплоть до правления Аль-Муватаккиля III, который был увезён в качестве почётного пленника Селимом I в Константинополь, где находился при дворе Османов. Османской империи и было суждено стать наиболее могущественным мусульманским государством мира и унаследовать статус халифата в Новое время.