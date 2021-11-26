АЛЬМОРАВИДЫ

АЛЬМОРАВИДЫ - религиозное движение, а также династия и государство берберов-кочевников санхаджа на севере Африки в XI-XII веках.

Проповедуя строжайшее соблюдение маликизма, жестоко карали всех «неверных» и не согласных с ними мусульман как «отступников». Строили рибаты (крепости-обители) и назывались аль-мурабитун (исп. Almoravides), т.е. «живущие в рибате».

Под лозунгом борьбы с «неправедными правителями» и «незаконными налогами» привлекли на свою сторону верующих и в 1056–1090 годах завоевали обширную территорию современных Мавритании , Марокко , Западного Алжира и страны Аль-Андалус.

Разбив в 1086 году христиан при Саллаке, приостановили Реконкисту .

Созданное ими государство было непрочным. К тому же Альморавиды, попав в Аль-Андалус , вскоре стали поклонниками его высокой культуры и начали переходить от сурового аскетизма к роскоши и гедонизму. Это вызвало недовольство масс и в Магрибе, и в Аль-Андалусе. Правившие в провинциях наместники, включая членов династии, стали лишь номинально признавать власть эмира, бесчинствовали и грабили народ.

В результате Альморавиды не смогли дать отпор новому движению - Альмохадам , которые захватили в 1146 году Марракеш - столицу Альморавидов, исчезнувших как династия. Их сторонники сопротивлялись еще около 10 лет, особенно в Аль-Андалусе. Боковая ветвь Альморавидов - эмиры Бану Ганийя продержались на Балеарских островах до 1203 года.

Династия Альморавидов: Яхья ибн Омар (умер 1056), Абу Бакр ибн Омар (1059-1087), Юсуф ибн Ташфин (1088 (фактически с 1061)), Али ибн Юсуф (1106-1143), Ташфин ибн Али (1143-1145), Ибрахим ибн Ташфин (1145-1146), Исхак ибн Али (1146).

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