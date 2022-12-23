АЛ-МУКАДДАСИ ал-Мукаддаси (Шамс ад-Дин Абу ‘Абдаллахал Мухаммад ибн Ахмад ибн Абу Бакр ал-Банна’ аш-Ша’ми ал-Мукаддаси (ал-Макдиси) ал-Баш­шари) (ок. 945, Иерусалим — после 991) — один из крупнейших арабских географов X в.

ал-Мукаддаси (Шамс ад-Дин Абу ‘Абдаллахал Мухаммад ибн Ахмад ибн Абу Бакр ал-Банна’ аш-Ша’ми ал-Мукаддаси (ал-Макдиси) ал-Баш­шари) (ок. 945, Иерусалим — после 991) — один из крупнейших арабских географов X в. Нисбу «Мукаддаси», т. е. «Иерусалимец», получил по месту рождения. Немногочисленные биографические данные о а.-М. известны лишь из его собственного сочинения. Много путешествовал, побывал во всех исламских странах, кроме Испании и Синда. На основе сведений, собранных за время путешествий, трудов исламских географов IX—X вв., а также устных рассказов современников написал сочинение «Наилучшее разделение для познания климатов» («Ахсан ат-такасим фи ма‘рифат ал-акалим»). Сохранились две рукописи сочинения (в Стамбуле и Берлине), представляющие собой две его редакции, ориентированные на разные читательские аудитории: первая, по словам самого автора, относилась к 985/6, вторая — к 988/9. Сочинение а.-М. в целом продолжает традицию арабских географов классической школы X в. (ал-Балхи, ал-Истахри и Ибн Хаукала) и сопровождается серией характерных для этой школы карт, но в то же время выделяется и рядом оригинальных черт. В свое землеописание наряду с данными по физической географии и сведениями о маршрутах и расстояниях между населенными пунктами а.-М. включил много дополнительной информации по истории, экономике, этнографии, антропологии, религии и языку тех или иных мест. Наиболее подробен рассказ а.-М. об исламском мире, где он сначала описывает 6 арабских провинций (Аравию, Ирак, Верхнюю Месопотамию, Сирию, Египет, Магриб), а затем 8 неарабских (Армению, Арран и Азербайджан; Дайлам; Джибал; Хузинстан; Фарс; Кирман; Синд; Машрик, включавший в себя Сиджистан, Афганистан, Хорасан и Мавараннахр). Большое внимание М. уделяет систематизации материала, строго следуя порядку описания каждой провинции, а также предлагая свою классификацию населенных пунктов, в которой уподобляет столицы провинций царям, крупные города — камергерам, рядовые города — воинам, а деревни — простолюдинам. В сочинении а.-М. содержатся и некоторые сведения о народах Вост. Европы.

Публ.: Descriptio Imperii Moslemici auctore... Schamso’d-dîn Ab^u ‘Abdoll^ah Mohammed ibn Ahmed ibn Abî Bekr al-Bann^a’ al-Bashsch^arî al-Mokaddasî / Ed. M. J. de Goeje. Lugduni Batavorum, 1877 (ed. 2 — 1906 (BGA. Т. III); rev. ed. — 2014).

Пер : Al-Muqaddasi . Description de l’Occident Musulman au IV/X siecle / Texte arabe et trad. francaise, avec une introduction, des notes et quatre index, par Ch. Pellat. Alger, 1950; The Best Divisions for Knowledge of the Regions. Ahsan al-Taqasim fi Marifat al-Aqalim, al-Muqaddasi / Transl. by B. A. Collins. Reading, 1994; Ахсан ат-такасим ... ад-Дайлам и ар-Рихаб / Пер. с араб. под ред. В. М. Бейлиса, введ., коммент., указ., карты, табл. Н. И. Серикова // Восточное историческое источниковедение и специальные исторические дисциплины. М., 1994. Вып. 2. С. 269—333 (частичный перевод).

Лит. : Крачковский И. Ю. Избранные сочинения. Т. IV. М.–Л., 1957. С. 210—218. И. Г. Коновалова.