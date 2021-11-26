АДАТ (от араб. адат ‒ обычаи, привычки)

Обычное право мусульманских народов, совокупность обычаев и народной юридической практики.

Часто А. расходится с законами шариата или замещает их. Правовые нормы создавались и поддерживались на уровне отдельной семьи, клана-тухума (семейный А.), селения, «вольного общества» или ханства (общинный А.).

Согласно А., любое правонарушение причиняет ущерб, затрагивает честь не столько отдельного индивида, сколько того рода, с которым он связан.

Субъект права — не индивид, а клан, селение.

Основной принцип А. — композиции (система штрафов за совершения правонарушений). Убийцы, прелюбодеи и воры штрафовались в пользу и потерпевшего, и всего селения, достоинство которого они оскорбили. Штраф за порчу или хищение общинной и мечетной собственности был очень высоким.

Социальное поле А. временами могло расширяться до целых горных долин или более значительных районов. Общины, подчинившиеся власти одного селения, или же джамааты, заключившие между собой военно-политический союз, договаривались о том, что их жители будут следовать одним и тем же местным законам. А. не знал апелляций. За преступления против нравственности чаще изгоняли из рода.

Автор статьи: Е. М. Иванникова.

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