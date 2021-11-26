АБУ ХАНИФА АН-НУМАН ИБН САБИТ

Основатель и эпоним умеренной ханафитской религиозно-правовой школы ( мазхаб ), прозванный «Величайший имам».

Согласно наиболее распространенной версии, родился в Куфа (Ирак) в иранской семье торговца шелком. Получил блестящее общее и религиозное образование. В 22 года А. Х. стал учеником известного религиозного деятеля (алима) Хаммада ибн Аби Сулаймана, после смерти которого (737) возглавил иракскую юридическую школу факихов. А. Х. был фактически первым, кто сформулировал основновные положения исламской догматики. Его учение характеризовала терпимость к инакомыслию, использование рационалистических принципов суждения по аналогии и высказывания собственного независимого мнения. После смерти отца А. Х. унаследовал его дело и решительно отвергал предложения занять высокие должности при дворах омейядских и аббасидских халифов. За отказ стать судьей (кади) Багдада второй аббасидский халиф аль-Мансур (754–775) приказал подвергнуть А. Х. бичеванию и заточить его в тюрьму. В 767 А. Х. умер. Его творческое наследие включает сочинение «Величайшее знание», сборник хадисов «Аль-Муснад» и ряд трактатов.

Автор статьи: А. А.-Г. Алиев.