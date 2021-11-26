АББАСИДЫ

Потомки дяди пророка Мухаммеда аль-Аббаса (родной брат отца Мухаммеда Абдаллаха), захватившие в 749 после свержения Омейядов власть в халифате.

Основателем новой правящей династии А. стал Абу аль-Аббас ас-Саффах. Преемником ас-Саффаха (749–754) стал его брат Абу Джафар аль-Мансур («победоносный»), построивший в 762–763 на месте персидской деревни Багдад новую столицу Халифата Мадинат ас-Салям («Город мира»). Однако новое название не прижилось, и главный город халифата стали называть Багдадом, вокруг которого был вскоре возведен двойной ряд стен. Во время правления аль-Мансура (754–775) Аббасиды окончательно укрепились у власти, при этом халиф устранил своих родственников, а также лидеров Алидов (потомки четвертого «праведного» халифа Али) с высших постов в халифате. На все ключевые должности аль-Мансур назначал исключительно лично ему преданных людей, часто с сомнительной биографией и даже рабов. Благодаря этому на первые роли в халифате постепенно начинает выдвигаться иранский род Бармакидов, глава которого Йахья ибн Халид ибн Бармак становится правителем одной из провинций. Последним великим халифом А. был Харун (786–809), получивший прозвище ар-Рашид («праведный, правильный»). Однако образ идеального правителя, каким Харун предстает в мусульманской историографии, а также сказках «Тысяча и одна ночь», совершенно не соответствует действительности. В реальной жизни Харун был алчен, коварен и жесток. Обычно Харун жил вне Багдада, в загородном замке, в столицу же ездил, как правило, для сбора недоимок, иногда выбивая их силой. Видя растущие народные симпатии к Бармакидам, мастерски руководившим гигантским административным аппаратом халифата, Харун стал опасаться возможного заговора. Поэтому халиф в 803 отстранил и казнил их. Вскоре аль-Мамун, поддерживаемый иранской армией, сверг с халифского престола своего брата аль-Амина, разгромив его в ходе междоусобной войны (809–813). Правление халифа аль-Мамуна (813–833) привело, с одной стороны, к бурному развитию культуры и науки, но, с другой, положило начало полуторастолетнему процессу распада Аббасидского халифата. С приходом в 945 к власти в Багдаде Буидов А. теряют политическую власть, превратившись в духовных владык всего мусульманского мира. В таком качестве они просуществуют в Багдаде до 1258, а в Каире — до 1517.

Автор статьи: С. Ю. Серегичев.

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