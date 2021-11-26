АББАСИДОВ ХАЛИФАТ, БАГДАДСКИЙ ХАЛИФАТ

Арабо-мусульманское государство , просуществовавшее с 749 по 945.

Основатель — халиф Абу аль-Аббас ас-Саффах («проливающий кровь», так как по его приказу были истреблены практически все Омейяды), пришедший к власти благодаря восстанию Абу Муслима. Преемником ас-Саффаха стал его брат Абу Джафар аль-Мансур («победоносный»), который построил в 762–763 на месте персидской деревни Багдад новую столицу Халифата Мадинат ас-Салям («Город мира»). Но новое название не прижилось, и главный город А. х. стали называть Багдадом. Отсюда берет начало другое название халифата — Багдадский. Учитывая негативный политический опыт династии Омейядов , опиравшейся лишь на часть арабских родов, знати и населения Сирии, сменившие их Аббасиды сделали попытку опереться на аристократию всех стран, входивших в состав Арабского халифата на тот момент (Иран, Сирия, Египет, Марокко, Ирак, Мавераннахр, Аравия, Палестина, Азербайджан, значительная часть Иберийского п-ова). А. х. в конце VIII–IX в. превратился в мощное централизованное феодально-бюрократическое государство. Самыми большими земельными угодьями владел халиф , за ним шли потомки бывших феодальных правителей Ирана и Средней Азии, но их уже активно теснили высшие сановники, обогатившиеся во многом благодаря значительным злоупотреблениям. Главной доходной статьей А. х. были поступления от поземельного налога двух видов: ушр и харадж. Ушр («10-я часть») теоретически составлял 1/10 от произведенной земледельческой продукции и с точки зрения мусульманских правоведов являлся не государственным налогом, а благотворительным сбором (закатом). Взимался с земельных владений в Аравии, а также с вновь освоенных или дарованных халифом земель. Харадж был основным видом земельного налога, собиравшимся с подавляющего большинства земель в завоеванных странах. Его размер зависел от способа ведения хозяйства. Так, при самотечном орошении участка он составлял от 1/3 до 2/5 урожая или его стоимости. При использовании же водоподъемных устройств сумма налога уменьшалась в соответствии со степенью трудоемкости применяемого способа ирригации. С неполивных земель обычно платили 1/10 урожая, но ставка могла повышаться в случае большого урожая. Государство, постоянно испытывая нужду в финансах, очень часто прибегало к услугам откупщиков, которыми, как правило, становились высшие должностные лица из ближайшего окружения халифа. Система откупов (даман или кабала) была наиболее тяжела для налогоплательщиков. Конец VIII — начало IX в. — время наивысшего расцвета А. х., а Багдад стал одним из крупнейших городов мира. Колоссальной концентрации финансовых и материальных средств внутри халифата способствовало развитие производства предметов роскоши, прогресс строительных технологий, внедрение новых с.-х. культур. Политико-экономическое объединение в рамках А. х. ряда стран привело к бурному росту городов в Хорасане, Средней Азии и Закавказье. В это время активно развивались и торговые связи с Дальним Востоком и Индией , Сев. Европой и Тропической Африкой. Однако границы А. х. за это время не увеличились, так как основные силы уходили на включение в состав арабо-мусульманского государства отдельных труднодоступных областей, прежде находившихся лишь в номинально зависимом положении (Табаристан, Усрушана, Кабулистан). В конце IX в. появились первые признаки распада А. х.: из-под власти Багдада вышла территории нынешнего Марокко, а также провинции Ифрикийя (Африка). Начавшийся процесс развала А. х. протекал путем превращения несменяемых наместников в основателей вассальных династий. Государство стали сотрясать внутренние войны, шедшие в том числе и за халифский престол. В условиях лавинообразного нарастания процессов дезинтеграции неизбежно стали снижаться доходы А. х., при этом уровень расходов на пышный двор и значительно разросшуюся гвардию не снижался. Прямым следствием этого стало сужение территории, непосредственно контролируемой халифами: к концу IX в. она включала лишь Ирак и Юго-Зап. Иран. В то же время халифы оставались духовными сюзеренами всего суннитского мира, законными мусульманскими властителями считались только получившие инвеституру от халифа. К середине 940-х от некогда обширного А. х. не осталось и следа, теперь его территория легко умещалась в пределах Багдада и его округи. В 945 Багдад был взят штурмом войсками горцев-дейлемитов под руководством шиитской династии Буидов (945–1056): светской власти халифов пришел конец, как и самому А. х.

Автор статьи: С. Ю. Серегичев.

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