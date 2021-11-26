ВИЛЬГЕЛЬМ I ЗАВОЕВАТЕЛЬ

Ранние годы

О ранних годах жизни Вильгельма практически ничего неизвестно. Родился он в 1027 г. (по другим источникам – в 1028 г.) в г. Фалез. Единственный сын Роберта II Великолепного (незаконнорожденный); мать – Герлева. Его предки – правители Нормандии.

В 1034 г. назначен наследником отца. После смерти Роберта II в июле 1035 г. В. номинально возглавил герцогство Нормандия. Однако было много противников его восшествию на престол, поскольку В. был внебрачным сыном. Вскоре его власть была утверждена Высочайше, но противостояние сохранялось.

Правление

С 1042 г. – рыцарь. Стал вникать в государственные дела. В 1046 г. В. предпринял попытку утвердить свою власть, но встретил противостояние в лице знати. Началось выступление в Верхней Нормандии. В. бежал к королю Франции Генриху I. В 1047 г. французы вошли в Имуа. В битве у Валь-эс-Дюн мятежники были разбиты. В. перебрался в Кан.

В 1052 г. вспыхнул новый мятеж в Верхней Нормандии. В. взял в осаду Аркез. Пришедшие на помощь осажденным французы были вынуждены отступить. В конце 1053 г. город сдался.

В. разрушил замки баронов, которые были против него. Создал разветвленную структуру местной администрации, которая подчинялась герцогу. Должности виконтов стали наследственными.

Дипломатия и войны

Несмотря на протесты Рима, в 1053 г. В. женился на дочери графа Фландрии Бодуэна V Матильде, за что был отлучен от церкви (спустя шесть лет сняли).

Как свидетельствуют источники, английский король Эдуард Исповедник, который не имел своих детей, объявил В. наследником.

Совершал походы в анжуйские земли. Воевал в Мэне вместе с армией французского короля Генриха I. Взял Домфрон.

В. неоднократно конфликтовал с королем Франции. Завязался вооруженный конфликт. До 1060 г. военные действия носили переменный успех. В 1054 г. Генрих I двинулся на Нормандию, но отступил. В этом же году В. вторгся в Мэн. В 1057 г. король Генрих с войсками отправился в Нормандию, но у р. Див потрелпел поражение от В. В 1059 г. французы были разбиты при Мортемере.

Со кончиной Генриха в 1060 г. управление Францией сосредоточилось в руках тестя В., а В. подчинил себе Мэн.

Завоевание Англии

После смерти 5 января 1066 г. Эдуарда Исповедника встал вопрос о наследнике. Новым королем английский витенагемот избрал Гарольда. В. не признал Гарольда королем и выдвинул свои притязания на престол. Получив поддержку баронов Нормандии, В. приступил к завоеванию.

28 сентября 1066 г. армия В. высадилась у г. Певенси. 14 октября завязалась битва при Гастингсе, король Гарольд погиб. В. окружил Лондон. Знать сдалась. В. официально был признан королем Англии и 25 декабря 1066 г. коронован в Вестминстерском аббатстве.

Высшие должности в Англии стали получать нормандцы. В 1068 г. В. расправился с мятежниками в Эксетере. В Йорке он построил замок и подчинил себе север Англии. На следующий год были подавлены еще два восстания англосаксов.

В 1069 – 1070 гг. в ходе «Опустошения Севера» северо-английские графства подверглись полному разорению армией В. В 1071 г. подавлено восстание на о-ве Или. Это событие знаменовало окончание покорения Англии. В 1072 г. В. пошел на Шотландию, которая признала его королем.

В 1086 г. В. провел в Англии всеобщую перепись земель. Установлена личная зависимость английских рыцарей от короля.

Церковные дела

Была запрещена симония, введен обязательный целибат для священнослужителей. Многие кафедры епископов стали располагаться в городской черте. В 1076 г. произошел раздел светских и церковных дел, что дало начало каноническому праву и возникновению независимых церковных судов. Устанавливалось, что папа может быть признан в Англии с согласия короля; все буллы папы действуют на территории Англии со специального разрешения короля.

Семья

Супругой В. была Матильда Фландрская. Дети: Роберт Куртгез, Ричард, Аделиза, Сессилия, Вильгельм II Рыжий, Констанция, Матильда, Адела, Агата, Генрих I Боклерк.