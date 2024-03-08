УИТЕНАГЕМОТ

Уитенагемóт ( древнеангл. witan, wi­tenagemot — «собрание мудрых людей») — королевский совет в раннесредневековой Англии. Термин впервые встречается в документах XI в., но совет при короле существовал в каждом англосаксонском королевстве уже в VII в. Возможно, основой У. было совещание придворных должностных лиц. Состоял из членов королевского дома, обоих архиепископов, епископов, аббатов крупных монастырей, элдерменов , лиц, занимавших административные или военные должности, королевских тэнов . На заседаниях У. могли присутствовать королева, королева-мать, аббатисы монастырей. Постепенно росла численность участников У.: в 742 — 27 человек, в X в. — 100. Первоначально в составе У. преобладало духовенство, но к началу IX в. увеличилось присутствие светской знати.

В X–XI вв. У. собирался регулярно: избирал или утверждал нового короля (мог также смещать короля), давал советы при принятии и записи законов (утверждал судебники), принимал решения о вой­не и мире, свидетельствовал земельные пожалования и сделки с землей, выносил судебные приговоры, разрешал конфликты, выслушивал послов. На У. осуществлялось назначение архи­епископов и епископов, принимались важные решения по делам государства и церкви. Сложно установить реальное значение У. в решении важных дел, насколько он ограничивал власть короля.

Заседания У. проходили в сельских резиденциях короля, в основном на территории Уэссекса. Король Эдуард Исповедник приурочивал их к главным христианским праздникам — Рождеству, Пасхе и Троицыну дню, добавил религиозные церемонии. При Вильгельме I Завоевателе заседания У. проходили в Вестминстере, Виндзоре, Винчестере или Глостере.

У. не являлся представительным органом, его историческая связь с парламентом была вымышлена в XVII в.

Лит. : Oleson T. J. The Witenagemot in the Reign of Edward the Confessor. Toronto, 1955; Глебов А. Г. Англия в раннее средневековье. СПб., 2015. А. А. Анисимова .