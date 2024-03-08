УИТЕНАГЕМОТ
Уитенагемóт (древнеангл. witan, witenagemot — «собрание мудрых людей») — королевский совет в раннесредневековой Англии. Термин впервые встречается в документах XI в., но совет при короле существовал в каждом англосаксонском королевстве уже в VII в. Возможно, основой У. было совещание придворных должностных лиц. Состоял из членов королевского дома, обоих архиепископов, епископов, аббатов крупных монастырей, элдерменов, лиц, занимавших административные или военные должности, королевских тэнов. На заседаниях У. могли присутствовать королева, королева-мать, аббатисы монастырей. Постепенно росла численность участников У.: в 742 — 27 человек, в X в. — 100. Первоначально в составе У. преобладало духовенство, но к началу IX в. увеличилось присутствие светской знати.
В X–XI вв. У. собирался регулярно: избирал или утверждал нового короля (мог также смещать короля), давал советы при принятии и записи законов (утверждал судебники), принимал решения о войне и мире, свидетельствовал земельные пожалования и сделки с землей, выносил судебные приговоры, разрешал конфликты, выслушивал послов. На У. осуществлялось назначение архиепископов и епископов, принимались важные решения по делам государства и церкви. Сложно установить реальное значение У. в решении важных дел, насколько он ограничивал власть короля.
Заседания У. проходили в сельских резиденциях короля, в основном на территории Уэссекса. Король Эдуард Исповедник приурочивал их к главным христианским праздникам — Рождеству, Пасхе и Троицыну дню, добавил религиозные церемонии. При Вильгельме I Завоевателе заседания У. проходили в Вестминстере, Виндзоре, Винчестере или Глостере.
У. не являлся представительным органом, его историческая связь с парламентом была вымышлена в XVII в.
Лит.: Oleson T. J. The Witenagemot in the Reign of Edward the Confessor. Toronto, 1955; Глебов А. Г. Англия в раннее средневековье. СПб., 2015. А. А. Анисимова.